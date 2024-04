Digão destaca foco no biestadual e chegada da Série D do Porto Velho: "Atenção máxima"

A Locomotiva segue em alta e passando por cima dos adversários. No último fim de semana, foi a vez do Genus ficar pelo caminho no clássico com o Porto Velho: um sonoro 3 a 0 que só fez a campanha do clube ficar ainda melhor.

Em busca do bicampeonato estadual, o Porto Velho chegou aos 22 pontos. São sete vitórias, um empate e uma derrota em nove jogos. O time lidera com folga a primeira fase e já está classificado para as semis da competição. Um dos destaques da equipe até aqui, o goleiro Digão valoriza o momento.

“Feliz por mais uma vitória nossa e principalmente pelo nosso controle do jogo, isso é importante. Fomos melhores e fizemos por merecer mais uma vez os três pontos. Contente também por não sofrer gols e pela nossa entrega. Tem que continuar assim em busca desse bicampeonato estadual”, afirmou o arqueiro, um dos destaques na conquista do ano passado.

Enquanto nesse domingo a Locomotiva apenas cumpre tabela pelo estadual, na próxima semana já inicia a Série D do Brasileirão. Para o goleiro Digão, é momento de ‘atenção máxima’ para o elenco. “Claro que estamos felizes de estarmos já garantidos na semi do estadual. Mas não pode baixar nosso ritmo, mudar nosso estilo. É dar a vida e tentar continuar no bom momento. Até para seguirmos bem para a estreia da Série D, competição que vamos fazer de tudo também para continuar nessa pegada”, finalizou o camisa 1.