Homenagens, Zico e 'Neymarinho': os grandes momentos do Jogo das Estrelas 2016

Foi um dia especial, como sempre. Tradição do futebol do Rio de Janeiro, foi realizado na noite desta quarta-feira (28) o Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico que reúne diversos craques do futebol brasileiro e mundial. Contando com a presença de Neymar, Renato Augusto e Marinho, o Time Vermelho - liderado pelo 'Galinho de Quintino' venceu por 8 a 4 o Time Branco, que contava com nomes como Loco Abreu, Gustavo Scarpa, Camilo e Emerson Sheik.

TEMPO REAL: confira como foi o Jogo das Estrelas 2016

Mas não apenas por futebol que ficou marcado o Jogo das Estrelas. De homenagens à Chapecoense até bricandeiras com Carolina Portaluppi - filha de Renato Gaúcho, o evento tornou-se festivo para todos aqueles que lotaram o Maracanã. Sabendo disso, a VAVEL Brasil separou esses grandes momentos que marcaram esta noite de quarta.

Homenagens à Chapecoense

Antes da partida, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. No entanto, não foi a única lembrança do dia. Camilo, do Botafogo, ex-jogador do clube catarinense, chegou ao estádio com uma camisa de recordação. No campo, 71 balões nas cores verde e branca foram lançadas aos céus para honrar a memória. O Maracanã também aderiu a cor verde nos refletores de sua estrutura.

Os representantes dos clubes cariocas

Outro grande momento ficou por conta dos quatro grandes clubes cariocas que enviaram representantes para homenager a Chapecoense. Zico, do Flamengo, Roberto Dinamite, do Vasco, Alexandre Torres, do Fluminense, e Camilo, do Botafogo, seguraram juntos uma bandeira com os dizeres "Força, Chape!"

Vaias da torcida a ex-jogadores e rivais

Como evento é organizado por Zico, naturalmente a arquibancada está recheada de torcedores do Flamengo em sua maioria. Com isso, quando a escalação das equipes apareceu no telão do Maracanã, os nomes de Renato Gaúcho, Loco Abreu e Gustavo Scarpa foram os mais vaiados. Com bola rolando, Léo Moura foi quem mais pegaram no pé.

'Neymarinho', a nova dupla de ataque

Passe de Neymar, gol de Marinho. Passe de Marinho, gol de Neymar. Demorou pouco tempo para a dupla de ataque do Time Vermelho cair nas graças da torcida e a internet explodir. 'Neymarinho' era o novo casal 20, eternizado - pelo menos por 90 minutos - com uma dancinha na comemoração de um dos gols.

Gol do 'Rei' Zico e a explosão do Maracanã

Talvez o grande momento da partida - futebolisticamente falando - ficou por conta do gol marcado por Zico, ainda no primeiro tempo. Após uma sequência de gols perdidos por Renato Gaúcho, o 'galinho' mostrou oportunismo e cabeceou a sobra para as redes. O Maracanã veio abaixo com o canto de "ei, ei, ei, o Zico é nosso Rei!"

O canto de "Renato, meu sogro"

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio e com passagens marcantes por Flamengo, Fluminense e Vasco, não teve perdão das arquibancadas. Após não conseguir chegar em uma bola em velocidade, teve seu nome gritado e sua filha - Carolina Portaluppi - lembrada pelos torcedores. O canto de "Renato, meu sogro", foi ouvido durante o Jogo das Estrelas.

Raul Quadros e Carlos Alberto Torres

No intervalo, também foi momento de homenagens àqueles que nos deixaram em 2016. Os filhos de Raul Quadros e Carlos Alberto Torres subiram ao gramado do Maracanã parece receber uma placa de memória das mãos de Zico. Momento de aplausos no Maracanã.

Ovação aos campeões mundiais

Também no intervalo, o Flamengo trouxe à campo os jogadores que participaram do título mundial de 1981. Junto com a taça de campeão, o elenco foi ao centro do gramado, posou para fotos, reverenciou a torcida e foi ovacionado.

Vitinho e Scarpa falam sobre o futuro

Destaques no Campeonato Brasileiro 2016, os nomes de Vitinho e Gustavo Scarpa estão sendo observados e especulados nesta janela de transferência. Sabendo disso, os jogadores aproveitaram para falar sobre possíveis negociações. O meia Fluminense, foi comedido e lembrou que "tem contrato até 2019 e espera cumpri-lo", já o atacante do Internacional, declarou "ser uma honra jogar no Flamengo a Libertadores, ainda mais por ser o meu clube de coração".