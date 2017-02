Salgueiro surpreende Náutico na Arena, vence e se mantém na liderança do hexagonal

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Nesta quarta-feira (08), na Arena de Pernambuco, Náutico e Salgueiro se enfrentaram pela 3ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano. Em uma partida marcada pela superioridade mostrada pelos visitantes, o Carcará venceu por 2 a 0, gols marcados por Valdeir e Álvaro e estacionou o Timbu na tabela.

Após o resultado negativo e a péssima atuação, o Náutico pega o Campinense no próximo domingo (12). O confronto é válido pela Copa do Nordeste e serve para o Timbu buscar uma boa posição no grupo depois da derrota sofrida para o Santa Cruz no Clássico das Emoções da rodada passada. O escrete de Conselheiro Rosa e Silva ocupa a terceira colocação do Hexagonal do Título, com quatro pontos.

Já a equipe do sertão pernambucano descansa por uns dias e só joga no dia 18 de fevereiro, em um sábado, contra o Sinop, em confronto válido pela Copa do Brasil. O Salgueiro é o líder do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, com sete pontos ganhos e nenhum gol sofrido em três rodadas.

Primeira etapa termina equilibrada, mas o Timbu fica com um jogador a mais

A partida, que teve um dos menores públicos já registrados em jogos do Náutico como mandante na Arena de Pernambuco, começou sem muitas chances. Os dois times se estudavam bastante e o jogo ficou truncado no meio de campo.

Apenas com 15 minutos da primeira etapa saiu a primeira boa oportunidade. Giva recebeu pela esquerda, chutou, mas Mondragon fez uma boa defesa e mandou para escanteio. Depois disso, o Salgueiro tentou chegar com perigo após falhas do Timbu na saída de bola, mas pecava na hora da finalização.

Os alvirrubros responderam em pouco tempo. Erick na direita, avançou com a bola e bateu de chapa, obrigando o goleiro a fazer uma difícil defesa. O Carcará queria mostrar que tinha poder de fogo. Willian Lira arriscou de fora da área e a bola passou a esquerda de Tiago Cardoso, assustando todos na Arena.

A equipe do Salgueiro foi para o intervalo com um grande problema. O zagueiro Rogério, que havia levado o primeiro cartão amarelo depois de uma falta em Alison, recebeu o segundo após um empurrão no rosto do atacante Eick e foi expulso. Logo após o incidente o juiz apitou para o centro e encerrou o primeiro tempo.

Salgueiro controla Náutico e vence com facilidade

Para mudar a história da partida, os dois treinadores fizeram substituições no intervalo. Pelo lado do time da casa, o Náutico, Dado acionou Cal Rodrigues e Juninho nas vagas de Darlan e Giva. Já pelo lado do Salgueiro, o treinador Evandro Guimarães colocou Luiz Eduardo no lugar de Dadá.

As mudanças deram efeito de imediato e logo no início o Timbu assustou. Depois de um cruzamento feito por Erick, Adalberto ajeitou e Juninho bateu forte, porém Mondragon defendeu. Mas foi o Carcará que abriu o placar. Toty tocou para Valdeir, que driblou Joazi e chutou sem chances para Tiago Cardoso.

O Náutico quis responder pouco tempo depois. Dudu achou Juninho, que avançou e devolveu para o meia alvirrubro, mas ele chutou muito forte, por cima do gol. No lance seguinte, mais uma oportunidade para o time mandante. Marco Antônio arriscou de fora da área, mas o chute saiu fraco, fácil para o goleiro.

Apesar de iniciar uma pressão e criar algumas oportunidades, foi o Salgueiro que quase marcou. Toty lançou Valdeir nas costas da defesa alvirrubra. O meia arrumou, puxou para a direita e bateu colocado, mas a bola subiu um pouco e foi para fora. A zaga alvirrubra estava totalmente desnorteada e errando bastante, e após falha de Joazi, Valdeir tocou para Álvaro, que chutou rasteiro e contou com mais uma falha de Tiago Cardoso na temporada para ampliar o placar.