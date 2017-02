Juazeirense domina Sampaio Corrêa no segundo tempo e mantém chances de classificação

O Juazeirense fez valer o mando de campo e conquistou uma importante vitória. Em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2017, e realizada no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro/BA, o time baiano venceu por 3 a 0 o Sampaio Corrêa. Todos os gols foram marcados no segundo tempo, por Robert (duas vezes) e Emerson Bahia.

Com o resultado, a equipe baiana segue na terceira colocação do grupo C, com três pontos ganhos, e ainda mantém chances de classificação às quartas de final, principalmente a depender do complemento da rodada. O Sampaio Corrêa desperdiçou ótima oportunidade de encostar no River-PI e no Sport. Além disso, caiu para o último lugar.

A próxima rodada está marcada para o dia 11. O Sampaio Corrêa tem mais um confronto longe de seu torcedor e encara o River-PI no Estádio Albertão, em Teresina. Por sua vez, o Juazeirense encara o Sport na Ilha do Retiro, no Recife.

No primeiro tempo, a Juazeirense fez valer o mando de campo e partia para o ataque em busca da vitória logo na primeira etapa. Do outro lado, o Sampaio Corrêa aceitava o fato de ser visitante e fazia uma marcação cerrada no campo de defesa, com o objetivo de impedir ataques perigosos dos baianos. Mas as estratégias de ambos falharam, uma vez que o Cancão não finalizava e o Tubarão apenas recorria aos chutões para afastar a bola.

No segundo tempo, a Juazeirense conseguiu converter em gols o domínio que teve no primeiro tempo. A metade final do confronto foi determinante na construção do resultado. Com bom posicionamento, Robert se deu bem e conseguiu marcar dois gols em pouco tempo, aos 28 e aos 32 minutos. Para fechar a conta, Emerson Bahia ampliou aos 41 e deu números finais ao confronto.