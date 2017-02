Apresentado, Elias almeja títulos com Atlético-MG em 2017 e mira Copa na Rússia

Elias posa para foto ao lado de Daniel Nepomuceno, presidente do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Após realizar seu primeiro treino na Cidade do Galo, o volante Elias foi apresentado oficialmente, na tarde desta quinta-feira (2), como novo reforço do Atlético-MG para 2017. O jogador, que estava no Sporting, de Portugal, assinou contrato por três temporadas. Ao lado de Daniel Nepomuceno e Eduardo Maluf, respectivos presidente e diretor de futebol do clube alvinegro, Elias comemorou a chegada ao Atlético e projetou títulos já para este ano.

“Foi feito um grande esforço para que eu pudesse vir, agradeço. Agora, é comigo, dentro de campo, trabalhar com a humildade que sempre tive para poder desempenhar meu grande futebol, que todo mundo já conhece. O Roger está iniciando um processo, requer um pouco de tempo para entrosar, mas a gente sabe que vai conquistar grandes coisas esse ano. Venho para ajudar com as minhas características. Espero que eu possa aproveitar a oportunidade e mostrar meu futebol, dentro das minhas características, para ajudar o Atlético a conseguir as vitórias e, consequentemente, as conquistas”, disse.

Elias na academia (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Elias citou três peças importantes que o influenciou a acertar com o Galo: o presidente Daniel Nepomuceno, o técnico Roger Machado e o lateral-esquerdo Fábio Santos. Esse último, inclusive, é amigo muito próximo do volante. “Estou feliz por poder reencontrá-lo aqui. Nossos filhos, Davi e Léo, são parceiros, mais amigos que eu e o Fábio. Então, quem ficou mais feliz foi o meu filho, que vai poder ver o amigo mais vezes”, contou Elias, que revelou uma conversa com Fábio Santos antes de fechar com a diretoria atleticana.

“Fábio é um grande amigo, me falou super bem do clube, dos profissionais, da cidade, que ainda não conheço, e me deu toda a confiança para que eu pudesse vir. Na ultima conversa, antes de acertar, o chamei no celular e o perguntei: Fábio, você está aí? Ele respondeu que estava de braços abertos, me esperando, e perguntou que horas poderia me pegar no aeroporto. Estou muito feliz por estar junto com ele novamente e a gente espera conquistar grandes coisas aqui no Atlético”, declarou.

Elias em treino na Cidade do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Como todo grande jogador, Elias tem metas pessoais, e uma delas é ir bem no Atlético para disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pela Seleção Brasileira. “Eu estava empregado, fazendo meu papel e sendo profissional, mas eu sempre quero buscar algo mais. Sabia que precisava jogar, tenho objetivos pessoais, ganhar títulos, tentar disputar a Copa do Mundo, e o Atlético vai me proporcionar isso”, concluiu o novo volante alvinegro.

O Atlético tenta agilizar junto à CBF a regularização de Elias, para que o atleta esteja à disposição do técnico Roger já no sábado (4), quando o Galo visita o Tombense, em Muriaé, às 17h, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O certificado de transferências do volante já está na CBF, então seu nome pode sair no BID (Boletim Informativo Diário) nesta sexta-feira (3).