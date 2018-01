Como parte da preparação para Copa do Brasil, Atlético-PR empata com Operário em jogo-treino

(Foto: Fabio Wosniak / Site Oficial)

Como é do conhecimento da torcida atleticana, o Atlético-PR optou por trabalhar com um time alternativo no estadual (inclusive com outro técnico), enquanto Fernando Diniz trabalha a equipe que disputará campeonatos como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, competições consideradas mais importantes pela diretoria do Furacão. Em mais uma dessas etapas de preparação, o time encarou o Operário-PR em jogo treino.

O jogo, disputado na Arena de Baixada, terminou empatado por 2 a 2, com Nikão e Matheus Anjos. Além dos reforços, Fernando Diniz pôde observar alguns jogadores da base, como Weverton, Romão e Vitor Naum, destaques do time que foi eliminado nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Naum, inclusive, foi o artilheiro da equipe no torneio de base.

Os jogadores que participaram da atividade foram: Léo, Santos, Paulo André, Thiago Heleno, Wanderson, Weverton, Carleto, Jonathan, Sidcley, Julio Romão, Matheus Rossetto, Pavez, Felipe Gedoz, Guilherme, Matheus Anjos, Nikão, Raphael Veiga, Bergson, Marcinho, Pablo, Ribamar e Vitor Naum. A preparação continuará durante todo o resto da semana, visando a estreia na Copa do Brasil, contra o Caxias-RS, na terça-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília).

Em entrevista concedida ao site oficial do Atlético-PR, Fernando Diniz avaliou o jogo-treino como positivo, destacando a evolução da equipe. Além disso, ele ressaltou que também está observando o time comandado por Tiago Nunes no estadual, para saber com quais peças poderá contar no time principal para a sequência da temporada.

Diniz gostou do que viu na atividade realizada (Foto: Fabio Wosniak / Site Oficial)

"Estamos nos conhecendo agora. A equipe teve uma evolução muito grande. Tem muita coisa para ajustar, mas teremos um time muito competitivo lá em Caxias do Sul (RS)", disse. "Estou acompanhando de perto o que está acontecendo no grupo do Estadual. Alguns jogadores irão incorporar nosso time e reforçar. Será um time bastante coeso para fazer a estreia contra o Caxias", finalizou.