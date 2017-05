Marquinhos descarta clima ruim com técnico e foca na final: "Título está em aberto"

Jogador explicou que falou de 'cabeça-quente' e que time está unido para a final (Foto: André Palma Ribeiro/Avaí FC)

Um episódio mudou totalmente o curso da partida de ida da final do Campeonato Catarinense. A expulsão do lateral-esquerdo Capa, aos 19 do primeiro tempo, fez o Avaí perder uma de suas principais armas de ataque e ficar desprotegido na defesa. O técnico Claudinei Oliveira então resolveu tirar o capitão Marquinhos, para reforçar o setor. O Leão acabou perdendo em casa por 1 a 0 para a Chapecoense.

Irritado com a situação, Marquinhos falou ao final do jogo que, se pudesse, iria embora com sua família do estádio na mesma hora, pela frustração, de sair tão cedo em um final. Claudinei explicou que fez essa escolha por conta das características do jogador e da partida, e que o camisa 10 deveria procurá-lo para resolver pendências. E isso foi feito.

Referência do clube, Marquinhos concedeu coletiva nesta terça-feira (2) esclarecendo que as arestas haviam sido aparadas com o treinador e que não tem nenhum problema de relacionamento com Claudinei.

"Trocamos ideia e ao contrário do que muita gente imagina eu não tenho problema com o Claudinei e nem ele comigo. O Claudinei é um cara legal, é o nosso comandante e aqui queremos o melhor para o Avaí. Ali foi mais um desabafo, fiquei chateado em não seguir jogando. Já resolvemos e o time tá focado agora na decisão", esclareceu.

O capitão do Avaí também destacou a unidade do grupo de jogadores e explicou que declarações vieram por conta da frustração de ter ficado fora de uma partida tão importante. "Esse grupo é unido. Independente dos resultados, esse grupo tem o pensamento de vencer, de ajudar. Foi uma situação minha e do Claudinei, os dois conversaram e, como subordinado, eu tenho que acatar. Nunca tive problema com nenhum treinador, agora vou ter com um cara que monta o esquema para eu jogar, que levou o time para a Série A? Foi uma pancada forte, queria ajudar. Conversamos, resolvemos. E agora vamos trabalhar", disse.

Na partida de volta, no domingo (7), às 16h, em Chapecó, o Avaí precisará vencer por dois gols de diferença. Apesar da situação complicada, Marquinhos ainda acredita na reviravolta em favor do Leão.

"Assim como eles aproveitaram uma situação e fizeram 1 a 0 aqui, podemos reverter lá. A preocupação é fazer um grande jogo e aos poucos tirar a vantagem deles. Jogar de igual para igual e aproveitar todas as chances. É pressionar e ter a posse de bola. A vantagem é deles, o momento é deles, mas o título ainda está aberto. Eles tem uma forma de jogar, mas já vencemos eles por 3 x 0 em casa. Jogamos bem e podemos repetir", destacou.