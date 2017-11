Em rápida apresentação e trabalhos leves, Bahia inicia preparação para jogo contra Santos

Foto: Marcelo Malaquias/EC Bahia

Tempo para descanso não existe na reta final da temporada. Depois do empate movimentado em 2 a 2 contra o Atlético-MG no último domingo (12), o Bahia já iniciou o duelo para a próxima rodada, a ser disputada contra o Santos. Por isso, menos de 24 horas após o término do duelo, o elenco se reapresentou para o início das atividades semanais.

Os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos fizeram apenas um trabalho regenerativo, dedicado à fisioterapia e à musculação. Por outro lado, os outros atletas do elenco profissional do Bahia realizaram um jogo-treino com o time Sub-20 e venceram por 3 a 0, com gols marcados por Régis, Feijão e Rodrigo Rodrigues.

O time comandado por Carpegiani foi escalado com Anderson (Rafael Santos); Wellington Silva, Éder, Rodrigo Becão e Matheus Reis (Pablo Armero); Feijão (Yuri), Matheus Sales e Vinícius; Régis (Rodrigo Rodrigues), Gustavo Ferrareis (João Paulo) e Hernane Brocador. Por outro lado, o Sub-20, comandado por Aroldo Moreira, jogou com Deijair; Alessandro, Bolívia, Everson e Alisson; Júnior Ramos, Ramires e Marco Antônio; Felipinho, Gabriel e Geovane Itinga.

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

Quanto aos atletas do elenco profissional que estão no departamento médico, o volante Edson e o zagueiro Lucas Fonseca estão em fase de transição física e serão reavaliados para saber se têm condições de estarem na lista de relacionados para o próximo jogo. Por ora, permanecem como dúvidas.

O duelo entre Bahia x Santos está programado para acontecer às 20 horas (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. O Esquadrão de Aço soma 46 pontos, no nono lugar, e ainda briga por uma vaga na Libertadores da América. Considerado como postulante ao título, o Santos perdeu a chance ao ser derrotado pela Chapecoense e cair para o quarto lugar, com 56 pontos ganhos.