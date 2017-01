Chapecoense mantém chances na Copinha ao bater Sampaio Corrêa em jogo emocionante

Antes da bola rolar na Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Sampaio Corrêa e Chapecoense, o jogo que abriu a rodada no Grupo 14 foi entre Desportivo Brasil e Nova Iguaçu. As duas equipes vinham de vitória na primeira rodada, porém, quem se deu melhor foram os cariocas do Nova Iguaçu, que venceram por 3 a 1, com gols de Ramon, que em bela jogada individual abriu o placar, e dois gols de Nathan, o artilheiro da equipe na competição com quatro gols marcados em duas partidas. O Desportivo Brasil descontou de pênalti com Mauro Jr, mas de nada adiantou.

Com a vitória, o Nova Iguaçu garantiu a classificação e deixou muito bem encaminhado o primeiro lugar no grupo, dependendo apenas de um empate na próxima rodada, no sábado (7), contra o já eliminado Sampaio Corrêa, às 14h. Já o Desportivo Brasil disputará a segunda vaga com a Chapecoense, partida que fecha o Grupo 14, às 16h.

Atraso no início e primeiro tempo movimentado

A partida em Porto Feliz começou com 20 minutos de atraso, porém, já começou muito movimentada e com as duas equipes buscando o gol. Logo aos 11 minutos, a Chapecoense abriu o placar com Pato, que após boa jogada de Alemão teve apenas o trabalho de escorar pro gol na pequena área, livre de marcação.

Após o gol da Chapecoense, só deu Sampaio Corrêa, que com o atacante Fabrício perdeu duas grandes oportunidades de empatar a partida, aos 15 e aos 20 minutos. Com Thaynan, o time perdeu mais duas grandes oportunidades, aos 24 minutos com a zaga da Chape tirando em cima da linha, e aos 33 minutos em boa defesa do goleiro Tiepo. Assim a Chapecoense conseguiu ir para o vestiário com a vantagem de 1 a 0.

Chape conquista os três pontos em segundo tempo emocionante

O Sampaio Corrêa começou o segundo tempo pressionando, pois sabia que com a derrota as chances de classificação se acabariam. E logo aos 8 minutos, após bate-rebate na área Wesley foi oportunista e empatou o marcador. Porém, aos 19 minutos, Lima sofreu pênalti e ele mesmo bateu e converteu para a Chapecoense.

Aos 29, Luquinhas que havia entrado há pouco na equipe do oeste catarinense, fez o 3 a 1, deixando a equipe mais confortável na partida. Conforto que durou muito pouco, pois o final de partida foi tenso e brigado. Aos 34 minutos a equipe Maranhense teve a chance de diminuir em penalidade cobrada por Fabrício, porém o arqueiro Tiepo fez bela defesa, mas no escanteio originado do pênalti, Lentine marcou e colocou fogo na partida.

Após isso, o jogo tomou ares de tensão: aos 45 minutos, as duas equipes se estranharam no gramado. Terminada a confusão, Luquinhas, aos 49 minutos, tratou de deixar aliviado o torcedor Catarinense, em chute de fora da área, desviado na zaga, colocou números finais na partida e manteve a esperança da equipe da Chape de seguir na competição de janeiro.