Endividado, Corinthians não pagou sua parte nas despesas da equipe feminina

Foto: José Patrício/ALLSPORTS

O Corinthians ficou quatro meses sem pagar a equipe feminina, atual vice-campeã brasileira. Por sua vez, Mário Teixeira, o dono do Audax, arcou com as despesas pendentes do clube alvinegro durante toda tal competição, saldando o prejuízo acumulado ao longo de quatro meses e meio.

O acordo mútuo previa divisão igual nos custos do time feminino, com o gigante da capital tendo responsabilidade do pagamento de R$ 100 mil mensalmente, pagando na disputa da Série A-1 do Campeonato Brasileiro 2017. O certame iniciou em março e as meninas passaram praticamente todo sem embolsar sua parte na parceria.

Em vínculo firmado no início do ano passado, a equipe de Osasco cede estrutura, moradia e alimentação às atletas, enquanto que o Timão é o responsável por maioria dos salários. A folha do Corinthians/Audax é cerca de R$ 150 mil, com mais da metade do orçamento sob tutela dos alvinegros. Nos últimos meses, porém, o Corinthians deu apenas o seu nome.

Os dirigentes corintianos alegaram estar endividados e, com isso, não conseguiriam cumprir com sua parte. No cartório, o escrete do Parque São Jorge responde por processos de inadimplências e protestos por calotes. Emerson Piovesan, diretor-financeiro, declarou ter pago uma parcela da dívida na última quarta-feira (19) e negou que tenha ficado sem depositar o pagamento desde o início de 2017 e uma fonte ligada à alta cúpula do Audax confirmou a informação.

Na última quinta-feira (20), o Corinthians/Audax foi vice-campeão da elite da modalidade após ser derrotado pelo Santos por 1 a 0. O duelo ocorreu na Arena Barueri, em São Paulo, casa da agremiação durante o nacional. Agora, as jogadoras focam no Paulistão, pois classificaram-se à segunda fase.