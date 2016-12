Com passagem apagada pelo Sport, lateral Maicon Silva retorna ao Criciúma

Maicon já passou pelo Tigre entre 2014 e 2015 | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

O Criciúma confirmou nesta quinta-feira (22) o retorno do lateral-direito Maicon Silva, de 28 anos. Após passagem pelo clube de Santa Catarina entre 2014 e 2015, o defensor chega novamente por empréstimo de um ano do Londrina, clube que detém os seus direitos.

Maicon Silva chegará ao clube junto dos demais atletas, na reapresentação oficial no dia 4 de janeiro de 2017, no estádio Heriberto Hülse. Na ocasião, ele realizará exames médicos e, em seguida, assinará contrato com o time catarinense até o fim de dezembro. Ele será opção para o técnico Deivid, que havia declarado em sua apresentação de que o plantel necessitava de um lateral-direito, especialmente após a saída de Ezequiel para o Cruzeiro na metade de 2016.

Revelado pelo Artsul, no Rio de Janeiro, Maicon Silva chegou ao Criciúma para sua primeira passagem em 2014, após se destacar no Londrina, campeão paranaense daquele ano. Ele ficou no clube até o fim de 2015, participando de 46 partidas e marcando dois gols.

Após deixar o Tigre, Maicon Silva defendeu dois clubes: Vitória e Ceará, ambos em 2016. Em nenhuma das duas equipes engrenou, sendo que fez dez jogos no Rubro-Negro baiano e apenas um no Vozão.

Antes de acertar com o atleta, a direção do Tigre tentou o retorno de Suéliton, que passou pelo clube em 2013, mas a demora do jogador em responder aos contatos fez com que o presidente Jaime Dal Farra optasse por abandonar a negociação.

Maicon Silva é o segundo reforço confirmado para a temporada 2017. Antes do lateral, o meia-atacante Pimentinha havia sido anunciado pela direção catarinense. Assim como o defensor, o jogador de ataque vem por empréstimo do Sampaio Corrêa.