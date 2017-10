Mano Menezes faz tratamento para lesões na pele e 'desfalca' Cruzeiro por uma semana

Treinador está em São Paulo para a realização do tratamento (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro ganhou um desfalque para a próxima partida. O treinador Mano Menezes se submeteu à um tratamento de lesões na pele e só volta a trabalhar na próxima segunda-feira. Visto que a Raposa entra em campo no sábado (7), contra a Ponte Preta, em jogo antecipado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o auxiliar Sidnei Lobo assume o comando da equipe.

O treinador está em São Paulo para o tratamento e recebe alta nesta quarta-feira. Por orientações dos médicos, Mano Menezes ficará fora das atividades até a próxima semana. O time mineiro, por sua vez, faz a sua reapresentação após o empate em 1 a 1 com o Corinthians pelo Brasileiro nesta quarta.

O duelo contra a Ponte Preta será o quarto inteiro jogo da Raposa no ano sob o comando de Sidnei Lobo. Contra a Chapecoense, pela Copa da Primeira Liga, em fevereiro, o auxiliar de Mano assumiu o lugar do titular do cargo. Depois, contra a própria Ponte Preta, pelo Brasileirão, Sidnei ficou à beira do campo, porque Mano cumpriu suspensão pela expulsão no jogo anterior, contra o Grêmio.

A terceira vez que o Cruzeiro teve Sidnei Lobo comandando os 90 minutos foi na semifinal da Copa da Primeira Liga, quando a Raposa foi derrotada nos pênaltis pelo Londrina. O clube paranaense avançou para a final, e os mineiros ficaram pelo caminho. Na ocasião, não só Mano ficou em Belo Horizonte, como vários jogadores do Cruzeiro, preservados para a reta final da Copa do Brasil.