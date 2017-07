Fim do suspense: Flamengo anuncia a contratação do goleiro Diego Alves

Goleiro Diego Alves é o mais novo reforço do Flamengo (Foto: DIvulgação/Flamengo)

Reforço na área! A diretoria do Flamengo anunciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira (17), a contratação do goleiro Diego Alves, de 32 anos. Com passagens por Atlético-MG e Almería, o goleiro chega ao time rubro-negro após seis anos no Valencia, da Espanha.

Antes do anúncio oficial do clube carioca, o Valencia já tinha divulgado uma nota oficial confirmando o desfecho da transação entre os clubes, em comunicado feito nesse domingo (16). “O Valencia CF fechou neste domingo acordo com o CR Flamengo para a transferência definitiva dos direitos do goleiro Diego Alves ao clube brasileiro”, comunicou o clube espanhol.

Diego desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda vestindo uma camisa com promoção do sócio-torcedor do Flamengo. O arqueiro vai assinar com o clube rubro-negro por três temporadas. A apresentação do atleta está marcada para as 18h desta segunda, na Gávea, sede do clube no Rio de Janeiro.

Diego assinou com o Flamengo por três temporadas (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O valor estimado da transação pelo goleiro é de 300 mil euros (aproximadamente R$ 1 milhão), diluído em parcelas que serão pagas ao Valencia. Já no Flamengo, o goleiro receberá em torno de 500 mil reais mensais, incluindo salário e valores relativos a direito de imagem. O vínculo do goleiro com o Rubro-Negro vai até 2020.

Na última semana, o diretor-geral do Valencia, Mateu Alamany, já havia falado à imprensa espanhola sobre as negociações entre o clube espanhol e o Flamengo por Diego. Em entrevista, declarou a jornalistas que defender as cores do rubro-negro seria um desejo pessoal do goleiro, que também foi sondado pelo Deportivo La Coruña.

“Sobre Diego Alves, vocês (jornalistas) já sabem. Houve uma negociação com o Deportivo La Coruña, mas ele preferiu buscar uma outra alternativa e estamos conversando com o Flamengo. Temos uma grande intuição que é o desejo dele jogar por esse clube e portanto, estamos discutindo e vendo”, afirmou Alamany.

Com a camisa do Flamengo, Diego só não poderá disputar a Copa do Brasil, já que o prazo para inscrição de jogadores no torneio terminou no início de 2017. No entanto, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, Diego poderá defender as cores do clube carioca sem maiores problemas.

Hoje com 32 anos, Diego teve seu início no futebol nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto. Em 2004, o goleiro foi transferido ao Atlético-MG, onde se profissionalizou e ganhou maior visibilidade no Brasil, chegando a disputar posição com o ex-goleiro Bruno. Em 2007, conquistou o Campeonato Mineiro com a camisa do Atlético-MG e ainda foi eleito o melhor goleiro da competição.

Sua transferência para o futebol espanhol ocorre nesse mesmo ano: após integrar a pré-lista de convocados de Dunga para a Copa América, Diego passa a defender as cores do Almería, clube onde disputou 125 partidas. Antes de chegar ao Flamengo, o goleiro teve passagem de seis anos pelo Valencia.

Na Espanha, o goleiro de 1,88m ganhou visibilidade mundial e ficou conhecido por ser o maior defensor de pênaltis na história da La Liga, o campeonato nacional do país; em uma temporada, Diego quebrou o recorde e defendeu 22 de 49 cobranças. Em penalidades máximas, Diego tem um aproveitamento de 51%; o goleiro defendeu 25 das 53 cobranças (além de uma bola fora e uma bola na trave) que foram feitas contra seu gol durante sua passagem pela Europa, incluindo uma cobrança de Lionel Messi e três de Cristiano Ronaldo.