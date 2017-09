Flamengo e Cruzeiro empatam e definição do título da Copa do Brasil fica para o Mineirão

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2017, realizada no Maracanã | Público: 56.135 pagantes e 66.165 presentes. Renda: R$ 7.039,230

"Somos uma nação". A frase - disposta no mosaico de mais de 50 mil peças deu às boas-vindas aos jogadores de Flamengo e Cruzeiro nesta quinta-feira (7), no jogo de ida da final da Copa do Brasil, realizado no Maracanã.

Com gols no segundo tempo, cariocas e mineiros empataram em 1 a 1 e deixaram a decisão em aberto para o jogo de volta no Mineirão, no próximo dia 27; Lucas Paquetá e De Arrascaeta marcaram os gols da partida que abriu a final da Copa do Brasil.

A chave vira para Flamengo e Cruzeiro neste fim de semana. Às 19h deste domingo (10), o time de Mano Menezes visita a Chapecoense na Arena Condá, enquanto o rubro-negro carioca faz o clássico no Nilton Santos diante do Botafogo.

Mosaico exibido pela torcida rubro-negra | Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil

Flamengo pressiona, mas para em boas defesas de Fábio

Sem surpresas, o Cruzeiro foi a campo com sua tradicional formação. Comandando as ações ofensivas, Rafael Sóbis tinha o objetivo de voltar a balançar as redes - o camisa 7 não fazia gol desde junho, diante do Coritiba.

Pelo lado rubro-negro, Márcio Araújo foi a surpresa no time titular. O criticado camisa 8 iniciou no lugar de Cuéllar, que retornou em voo fretado junto a CBF para o jogo desta quinta, mas Reinaldo Rueda optou por deixá-lo no banco de reservas.

Em campo, propostas diferentes. Despreocupados com o gol fora de casa - na final não é critério de desempate, o Flamengo propôs o jogo desde o início. De forma reativa, o Cruzeiro se fechava e buscava espaços através dos erros rubro-negros.

As melhores oportunidades saíram dos pés de Diego e pela direita, com Berrío. Duas vezes, o camisa 35 deu belos lançamentos para boas cabeçadas do ponto colombiano e Arão, mas ambas as finalizações foram defendidas por Fábio; o meia também arriscou um chute de fora da área para mais uma intervenção do goleiro celeste. Os visitantes tiveram duas chances com Thiago Neves e Alisson, mas não levaram perigo ao arqueiro do Flamengo.

Berrío levou a melhor sobre Diogo Barbosa no primeiro tempo; melhores oportunidades do Fla saíram pelo lado do colombiano | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Paquetá abre o placar, mas Arrascaeta arranca empate no Maracanã

Sem mudanças, as equipes retornaram para a etapa final. Logo aos 13', os visitantes tiveram a melhor oportunidade: pela primeira vez, Diogo Barbosa teve espaço para atacar, cruzou perfeito para a chegada de Alisson. Da pequena área, o camisa 11 finalizou para defesa à queima-roupa de Thiago.

A primeira chegada boa dos anfitriões no segundo tempo foi aos 27'. Berrío chegou pela direita e finalizou cruzado para boa defesa de Fábio; na sobra, Arão chegou batendo de primeira para mais uma intervenção do goleiro celeste.

A persistência, enfim, foi recompensada três minutos depois. Após corte parcial da zaga cruzeirense, Réver pegou sobra na área e soltou uma bomba para excelente defesa de Fábio; atento no lance, Lucas Paquetá aproveitou rebote e abriu o placar no Maracanã.

A vantagem durou menos de dez minutos. Aos 38', Hudson arriscou de fora da área, Thiago falhou e deu rebote. Livre, Arrascaeta só empurrou para as redes, empatando a partida.

A falha do jovem goleiro acabou diminuindo o ritmo rubro-negro, que estava em seu melhor momento na partida. Aproveitando o fator psicológico, o Cruzeiro tentou a virada, mas foi ineficaz. Fim de papo no Maracanã: 1 a 1 e a definição do título da Copa do Brasil 2017 fica para o Mineirão.