Rueda enaltece coletivo e reforça importância da 'mística' do Flamengo após goleada

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Faltam nove! Após Reinaldo Rueda revelar sua ousada meta em entrevista - vencer os dez jogos restantes no Brasileiro -, o Flamengo goleou o Bahia na Ilha do Urubu e deu mais um passo em direção ao objetivo do treinador. Réver e Diego marcaram duas vezes cada e consagraram a goleada rubro-negra; Mendoza, de pênalti, descontou.

Em entrevista pós-jogo, o treinador do Flamengo mostrou estar satisfeito com o rendimento de seus comandados em campo. Surpreso, Rueda afirmou que não esperava uma vitória tão elástica, mas fez questão de agradecer o espírito coletivo do Rubro-Negro.

"Esse é o jogo. Creio que jogamos diante de um rival difícil, uma equipe que vinha muito forte pelos jogos anteriores contra Palmeiras e Corinthians. Pensávamos em ganhar por 1 a 0 ou um placar mais apertado, mas as oportunidades de gols vieram, e Réver foi muito oportunista, depois Diego. É fruto do trabalho coletivo do Flamengo", afirmou.

Rueda também falou sobre o caminho para a Libertadores, uma das principais metas do Rubro-Negro no restante de 2017. Para o treinador, é necessário que o Flamengo recupere sua 'mística' vencedora, essencial para que o clube atinja bons resultados em campo.

Rueda orienta Diego na beira do gramado (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Comprometimento, foram dias difíceis. Com todo o respeito aos rivais difíceis, mas o Flamengo tem que lutar para ganhar seus pontos. Essa é a mística que o Flamengo precisa recuperar. De ser mau perdedor, de não aceitar as derrotas e buscar metas grandes", completou.

Questionado por suas recentes atuações, Guerrero também foi tópico da coletiva de Rueda. O colombiano saiu em defesa do atacante, enaltecendo a importância do camisa 9 da Gávea - para o técnico, passar por sequências negativas é algo natural, mesmo entre os maiores goleadores do planeta.

"A nível mundial, os goleadores passam por sequências, que podem ser positivas ou negativas. Ele (Guerrero) teve jogos difíceis na seleção peruana, jogou alguns minutos contra o Fluminense e não se recuperou totalmente. Temos que aplaudir Paolo e reconhecer o esforço que está fazendo. Vem com carga física e mental do estresse de dois jogos decisivos para o Peru", finalizou.

Confira outros trechos da coletiva de Rueda:

Éverton Ribeiro x Berrío: "Tudo passa pelo momento dos jogadores e pelo rival. Quando jogamos contra a Chapecoense, sabíamos que eles eram fortes, mas davam mais espaço. Também a situação de Reinaldo, lateral-esquerdo que sobe muito. Por dentro, poderíamos aproveitá-lo pelo frente. E precisávamos dessa criatividade".

Réver: "Réver é um líder nato, que contagia. Ele tem um grande nível de liderança e de comprometimento. Estamos estimulando que ele passe isso para o time".

Análise da partida: "Sabíamos o que o rival podia apresentar. Nos primeiros 15 ou 20 minutos, fizemos o jogo que precisávamos para desequilibrar, mas não finalizamos. A ideia era buscar tranquilidade no segundo tempo. Tiveram posse de bola, troca de passes rápidos e buscando trocar o jogo e com profundidade".