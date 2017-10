Com gol de Everton, Fla bate Fluminense e abre vantagem nas quartas de final da Sul-Americana

Oito anos depois, Flamengo e Fluminense voltaram a se enfrentar no Maracanã em uma competição internacional. Em jogo válido pela Copa Sul-Americana, disputado na noite desta quarta-feira (25), o Rubro-Negro saiu em vantagem com gol marcado pelo atacante Everton.

Agora, só a vitória dará ao Fluminense a classificação às semifinais. Um triunfo mínimo do Tricolor levará a decisão da vaga para os pênaltis, enquanto qualquer outra vitória colocará a equipe de Abel Braga na próxima fase da competição. Ao Flamengo, um empate é suficiente para a classificação. O decisivo duelo será disputado na próxima quarta-feira (1º), às 21h45 (de Brasília), no mesmo local.

Antes de se encontrarem novamente, no entanto, a dupla carioca volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro terá mais um clássico pela frente. Em partida válida pela 31ª rodada do certame nacional, o Flamengo enfrentará o Vasco, no sábado (28), às 19h (de Brasília), no Maracanã. No mesmo estádio, porém no dia seguinte, o Fluminense pelejará diante do Bahia, às 17h.



Fla domina primeira etapa e sai na frente com Everton

Com maior posse de bola e troca de passes curtos, o Flamengo largou melhor na partida. A equipe de Reinaldo Rueda chamou pra si a responsabilidade do jogo, enquanto o Tricolor, bom postado, aguardava uma oportunidade para contra-atacar. Aos seis minutos, o Rubro-Negro teve a sua primeira grande oportunidade. Após a zaga tricolor afastar uma bola levantada por Diego em cobrança de falta, o colombiano Cuéllar pegou de primeira na entrada da área, viu Réver desviar de cabeça e a bola ir por cima da meta defendida por Diego Cavalieri.

Apesar do início melhor, com apenas 15 minutos de jogo o Mais Querido teve uma importante baixa: Réver deixou o campo após levar uma forte pisada de Marcos Junior em seu pé. O lance gerou cartão amarelo para o atacante tricolor. Já o zagueiro e capitão do Flamengo não resistiu às fortes dores e acabou substituído por Rhodolfo. Os minutos seguintes foram de domínio rubro-negro. Mesmo não encontrando muitos espaços para finalizar, a equipe flamenguista trabalhava melhor a bola, mantendo o Fluminense no campo de defesa.

A primeira finalização do Fluminense aconteceu em uma cobrança de falta de Gustavo Scarpa, no minuto 24. No entanto, o chute do camisa 10 passou não exigiu grande esforço do arqueiro Diego Alves. O volume de jogo do Fla acabou premiado em jogada característica do time. Em triangulação com Diego e Everton Ribeiro pelo lado direito, William Arão recebeu belo passe do camisa 7 e chutou cruzado para o gol, exigindo a intervenção de Cavalieri. No rebote, a bola se apresentou para Everton, que não desperdiçou, abrindo o marcador no Maracanã.

Com o gol marcado, o ímpeto rubro-negro até diminuiu, ainda assim, o time de Abel Braga só conseguiu levar perigo no final da primeira etapa, por intermédio do artilheiro Henrique Dourado. O Ceifador recebeu passe de Marcos Junior por elevação e encheu o pé direito, fazendo Diego Alves trabalhar pela primeira vez no clássico, aos 41’. A última chance da etapa inicial surgiu com Lucas Paquetá, mandando de voleio para fora.

Flu melhora, acerta a trave, mas não consegue empatar

Em desvantagem, não restou outra alternativa ao Fluminense que não fosse arriscar mais. O técnico Abel Braga não fez mudanças de jogadores durante o intervalo, mas na postura da equipe, que retornou ao gramado com mais apetite. No primeiro minuto da etapa inicial, o Tricolor chegou com Henrique Dourado, chutando de primeira com a perna direita. Aos dez, uma nova jogada no ataque tricolor por pouco não igualou o marcador. Marcos Junior acertou a trave, aproveitando a sobra na área flamenguista.

Aos 18, Orejuela deu lugar a Wendel, dando maior qualidade no passe do meio de campo tricolor. Com o Flu mais agressivo, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para acertar a marcação. Enquanto o time rubro-negro demonstrava claros sinais de cansaço, Sornoza recebeu dentro da área e chutou à esquerda de Diego Alves. Mas apesar do momento ruim do adversário, o Flu segurava a bola em seu campo, no entanto, pecava no arremate.

Ambos os técnicos mexeram nas equipes. Reinaldo Rueda se mostrou mais conservador, tentando proteger o resultado. Por sua vez, Abel Braga colocou mais velocidade em campo. No entanto, poucas chances surgiram para o Fluminense buscar o contra-ataque. O lance mais perigoso apareceu com o experiente Juan, saindo atrás da linha de impedimento feita pelo Flu, mas acertou a trave quando a intenção era tocar para William Arão. A tensão persistiu até o minuto final, mas o Fluminense não conseguiu igualar o marcador. Flamengo em vantagem, mas confronto aberto.