Rueda descarta contar com Guerrero e enaltece 'fator Everton': "Jogador muito importante"

(Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

Jogar clássicos nunca será fácil - pelo menos não na visão de Reinaldo Rueda. Após vencer o Fluminense por 1 a 0 nesta quarta (25), o treinador do Flamengo fez uma breve análise sobre o confronto é destacou o alto nivel de rivalidade como fator determinante para o clima da partida.

“Felizmente, abrimos o marcador e a ideia era controlar o jogo. Mas o Fluminense teve boa reação e buscou o empate. Com concentração, tentamos segurar. (...) Um jogo desse sempre tem esse ingrediente, esse fator, de rivalidade, que propicia essa situação. São situações de jogo, como no primeiro tempo, quando houve muita intensidade e coragem. Devemos melhorar nesse aspecto, nessa agressividade e nesse comportamento defensivo”, afirmou.

Em entrevista pós-jogo, o treinador do Flamengo ainda enalteceu as recentes atuações de Everton, camisa 22 do clube. Autor do gol da vitória no clássico, o jogador ainda é o artilheiro do Rubro-Negro contra o Fluminense em 2017, com três gols.

”Everton é um jogador que encarna tudo que representa o Flamengo, com seu coração, sua mística e agressividade. A parte de seu profissionalismo, condição técnica, vendo jogos e observando vídeos, sei que é um jogador importante. Principalmente por sua entrega e generosidade para servir à equipe”, completou Rueda.

Ao final da coletiva, Rueda foi sincero e surpreendeu ao "confirmar" a ausência de Guerrero para a sequência de clássicos cariocas pela frente - o Flamengo agora tem compromisso marcado contra Vasco (Brasileiro) e Fluminense (Sul-Americana).

“É muito difícil contar com ele no sábado (contra o Vasco). Falei com ele hoje, ele está no departamento médico. Até agora ele ainda tem muito desgaste, o que é limitante para seus treinos. É uma pena não podermos contar com ele para esses jogos tão importantes”, finalizou Rueda.