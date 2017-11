Flamengo x Corinthians: confira informações e preços de ingressos para duelo do Brasileiro

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No próximo domingo (19), o Flamengo recebe o Corinthians para mais um confronto na Ilha do Urubu, às 17h. Os ingressos para a partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, começam a ser vendidos na segunda-feira (13).

Como de costume, o Rubro-Negro irá seguir as prioridades do programa de sócio-torcedor durante a venda. O público geral poderá adquirir suas entradas online a partir do dia 16/11, às 10h; a venda pela internet se encerra no dia 19/11, às 12h.

Horário de abertura das vendas:

13/11, 10h - +Paixão

13/11, 18h - Paixão

14/11, 10h - +Amor

14/11, 12h - Amor

14/11, 20h - +Raça

15/11, 10h - Raça

15/11, 18h - Tradição

16/11, 10h - Nação Jr. e público geral

16/11, 10h - Abertura de pontos físicos de venda e troca.

*Obs.: Venda online se encerra no dia 19/11, às 12h.

Valores:

1) Setor Norte

- Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$14

- Sócio-torcedor Tradição: R$20

- Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R$40 (meia: R$20)

2) Setores Oeste/Leste/Sul

- Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$15

- Sócio-torcedor Tradição: R$25

- Sócio-torcedor Nação Jr e público geral: R50 (meia: R$25)

Pontos físicos para venda e retirada de ingressos:

1) Sede do clube na Gávea - Avenida Borges de Medeiros, 997

- De 16/11 a 18/11 - 10h às 17h

- Dia 19/11 (dia do jogo) - de 10h às 13h

2) Lojas Espaço Rubro-Negro - 16/11 a 18/11, de 10h às 17h

- Ilha Plaza Shopping: Av. Maestro Paulo e Silva, 400.

- Centro do RJ: Rua da Quitanda, nº 87

- Shopping Downtown: Avenida das Américas nº 500, loja 114

- Méier: Rua Dias da Cruz, nº 203, loja B

- Shopping Nova América: Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, 1º piso

3) Bilheterias da Ilha do Urubu - apenas retirada

- Dia 19/11 - de 10h até o fim do primeiro tempo

Documentos necessários para a retirada de ingressos:

- Documento de identidade original com foto

- Cartão de crédito original usado na compra

- Voucher de compra impresso

Caso a retirada seja feita por terceiros:

- Documento de identidade original com foto

- Cartão de crédito original usado na compra

- Voucher de compra impresso

- Cópia do documento de identidade do comprador

- Autorização de retirada feita de próprio punho pelo comprador com assinatura

Obs.: ingressos de meia-entrada NÃO podem ser retirados por terceiros, à exceção dos responsáveis legais diretos pelo comprador.

Ingressos de meia-entrada:

O desconto na meia-entrada não é cumulativo com o desconto do programa de ST. Estudantes, menores de 21 anos, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, professores e profissionais da rede municipal de ensino, pessoas com deficiência e seu acompanhante e adultos com idade igual ou superior a 60 anos podem usufruir do direito à meia-entrada e devem apresentar documento que comprove o benefício.

Gratuidades:

Gratuidades são restritas ao setor Norte e sujeitas à capacidade física do setor. Menores de 12 anos, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência e seu acompanhante se encaixam nos critérios da gratuidade. Torcedores devem apresentar documento que comprove o benefício na entrada do estádio. Não há reserva de ingressos; a liberação será feita diretamente nos acessos da Ilha.