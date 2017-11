Juan iguala marca de Júnior Baiano e se torna maior zagueiro artilheiro da história do Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Quando se trata de Juan e Flamengo, nunca falta história para contar. Revelado pelas categorias de base do Rubro-Negro, o zagueiro de 38 anos já conquistou nove troféus pelo clube: são seis Campeonatos Cariocas, uma Copa Mercosul, uma Copa de Ouro Nicolás Leoz e uma Copa dos Campeões.

Entretanto, na noite desta quinta-feira (23), o camisa 4 adicionou um novo capítulo a sua trajetória já consagrada no clube carioca. Após estufar as redes diante do Júnior de Barranquilla, Juan igualou-se a Júnior Baiano e chegou à histórica marca de 33 gols pelo Flamengo. Com o feito, o jogador tornou-se o maior zagueiro artilheiro da história do Rubro-Negro ao lado do ex-futebolista.

Neste ano, o camisa 4 da Gávea já balançou as redes três vezes: uma diante da Portuguesa no Campeonato Carioca, outra contra Chapecoense na Sul-Americana, e nesta quinta-feira (23), contra o Júnior de Barranquilla.

Antes mesmo de alcançar a expressiva marca, Juan já sabia do peso de sua história no Flamengo. Em entrevista ao LANCE! em março de 2017, o zagueiro comentou sobre o feito e sua vontade de trazer alegrias à torcida rubro-negra.

"Ser o zagueiro que mais fez gols pelo Flamengo é uma marca significativa, importante. Mas o que realmente valoriza a história de um jogador em um clube é a conquista de títulos. Quero ajudar o Flamengo a ser campeão, dar alegrias aos torcedores rubro-negros e ser lembrado principalmente por isso. Tenho treinado muito para alcançar estes objetivos", disse o jogador do Flamengo.

Confira os 33 gols de Juan pelo Flamengo:

*Obs.: Do mais recente para o mais antigo

- Flamengo 2 x 1 Júnior de Barranquilla; Sul-Americana 2017

- Flamengo 4 x 0 Chapecoense; Sul-Americana 2017

- Flamengo 5 x 1 Portuguesa; Carioca 2017

- América 1 X 1 Flamengo; Taça Rio 2002

- Madureira 3 x 2 Flamengo (duas vezes); Taça Rio 2002

- Flamengo 3 X 0 América; Torneio Rio-São Paulo 2002

- Flamengo 4 X 3 Corinthians; Torneio Rio-São Paulo 2002

- Flamengo 3 X 3 Americano; Torneio Rio-São Paulo 2002

- Flamengo 2 X 0 Palmeiras; Brasileiro 2001

- Flamengo 0 X 0 Grêmio (4 x 2 nos pênaltis); Copa Mercosul 2001

- Flamengo 2 X 2 Grêmio; Copa Mercosul 2001

- Flamengo 4 X 0 Independiente; Copa Mercosul 2001

- Flamengo 2 x 1 San Lorenzo; Copa Mercosul 2001

- San Lorenzo 1 X 2 Flamengo; Copa Mercosul 2001

- Flamengo 2 X 3 São Paulo; Copa dos Campeões 2001

- Flamengo 3 X 1 ABC; Copa do Brasil 2001

- Corinthians 4 x 3 Flamengo; Torneio Rio-São Paulo 2001

- River Plate 4 x 3 Flamengo; Copa Mercosul 2000

- Flamengo 1 X 2 River Plate; Copa Mercosul 2000

- Flamengo 2 X 2 Santa Cruz; Brasileiro 2000

- Flamengo 1 X 1 Juventude; Brasileiro 2000

- Flamengo 3 X 3 Vasco; Taça Rio 2000

- Flamengo 3 X 2 Olaria; Taça Rio 2000

- Flamengo 4 X 1 Santos; Torneio Rio-São Paulo 2000

- Flamengo 4 X 3 Palmeiras; Copa Mercosul 1999

- Flamengo 1 x 1 Internacional; Seletiva Libertadores 1999

- Flamengo 2 X 2 Fluminense; Torneio Rio-São Paulo 1998

- Flamengo 2 X 3 Juventude (RS); Brasileiro 1997

- Flamengo 3 X 3 Olimpia (PAR); Supercopa Libertadores 1997

- Flamengo 3 x 2 Grêmio; Brasileiro 1997

- Flamengo 1 x 0 Internacional; Copa do Brasil 1997