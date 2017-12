Ederson recebe alta de nova cirurgia e destaca "segunda vida" após descoberta de tumor

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Dando sequência a sua batalha contra um tumor no testículo, Ederson recebeu alta nesta sexta-feira (8) após realizar nova cirurgia para a retirada de massa residual. Em entrevista coletiva, o jogador do Flamengo e equipe de médicos falaram sobre a nova fase do tratamento do meia.

"Estamos aqui para comunicar uma excelente notícia. Ele está recebendo alta neste dia, após uma intervenção cirúrgica de alta complexidade. Estamos falando pela primeira vez. Estamos na terceira grande batalha do tratamento dele e, agora, comemorando o sucesso de uma cirurgia que já era prevista por nós no início da patologia", disse o doutor Franz Campos, um dos cirurgiões responsáveis pela operação de Ederson.

Já o camisa 10 do Rubro-Negro mostrou-se contente com o tratamento e ansioso por seu retorno aos gramados. Em bate-papo com a imprensa, Ederson destacou principalmente sua chance de viver uma "segunda vida" após a descoberta do tumor.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Estou tendo a bênção de ter uma segunda vida, né, doutor? Espero ver num futuro breve minha volta ao trabalho, à rotina, aos gramados. Voltar a jogar futebol com um grande objetivo, mais do que nunca, acho que esse foi sempre um dos grandes objetivos da minha vida: levar alegria às pessoas. Depois de tudo o que aconteceu, reforça isso ainda mais", afirmou.

O prazo de recuperação previsto após a nova cirurgia é de três a quatro meses. Próximo de fim de contrato com o Flamengo, Ederson declarou que ainda não discutiu uma possível renovação, mas garantiu total apoio da diretoria rubro-negra.

"Estávamos focados em seguir o tratamento. Focados na recuperação. O Flamengo, através dos diretores e do próprio presidente, sempre me demonstrou muito apoio e me passou uma tranquilidade muito grande para me concentrar no tratamento. No momento oportuno, a gente poderia sentar e conversar sobre isso. Agora, correu tudo bem na cirurgia. Vamos sentar para ver o futuro da melhor maneira possível", completou.

Confira outros trechos da coletiva abaixo:

Dr. Franz Campos:

Complexidade do tumor: "Quem vê a cara do Ederson não vê o grau do problema pelo qual ele passou. É uma patologia curável, mas na situação em que o Ederson se encontrou no começo mostra o grau de agressão. Ela começa no testículo, mas pode agravar. Identificamos que era uma doença abdominal e no testículo. Passa por uma quimioterapia extremamente tóxica para matar as celular de câncer. O Ederson está assim porque é um touro. Essa droga age em todo o organismo. Cai hemoglobina, caem taxas sanguíneas. A lesão que se apresentava não era pequena. Ela tem capacidade de compressão dos órgãos."

Alta para Ederson: "Nossa grande alegria é que toda a lesão foi ressecada. Vamos tomar conta desse rapaz pelo resto da vida dele. Surpresas sempre ocorrem, mas não esperamos nada. Vamos estar sempre tomando conta. Hoje é o dia da alta. A recuperação dele começa agora, mas todo o sistema do organismo dele teve problemas. Estamos felizes porque a cirurgia deu certo. É uma doença germinativa. Quer dizer que as células potenciais do organismo podem atacar em qualquer área do organismo."

Cirurgia: "É uma cirurgia em que se trabalha com o mínimo de espaço para separar uma coisa da outra. É muito difícil que essa cirurgia seja feita da forma que foi feita. Temos de falar mais uma vez do Dr. Rafael que é um expert em robótica. É um dos maiores especialistas em robótica do mundo. A grande maioria dessas cirurgias são feitas pelo abdome."

Ederson:

Final da Sul-Americana: "Aproveito para deixar uma mensagem aos meus companheiros, à torcida do Flamengo: espero de coração que o grupo possa fazer um grande jogo para conquistar o título."

Reações pós-cirurgia: "O momento mais feliz foi quando eu acordei depois da cirurgia. Em que o Doutor me disse que foi tudo bem, que a cirurgia correu bem, que eles conseguiram realizar a cirurgia do início ao fim robótica. Isso me deu um alívio muito grande, porque sabíamos da complexidade da cirurgia, então eu tive plena confiança de que tudo ia ocorrer da melhor maneira possível. Os doutores me passaram muita confiança, tranquilidade, pela experiência que têm nesse assunto. Mas quando acordei, acordei realmente muito feliz, porque tive a sensação de começar uma nova vida."