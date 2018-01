Carpegiani critica atuação do Flamengo mesmo após triunfo no Carioca: "Não convencemos"

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Na noite desse domingo, o Flamengo estreou na Ilha do Urubu em 2018, ganhando da Cabofriense por 1 a 0, gol de Vinicius Júnior, e confirmou os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Apesar de mandar a campo uma equipe com média de idade baixa, e ter saído com a vitória, o treinador Paulo César Carpegiani não gostou do que viu em campo - e deixou isso claro em entrevista coletiva.

"O resultado é sempre importante. Dá uma tranquilidade no futebol, especialmente na grandeza do Flamengo. Fico feliz. O mais importante foi vencer. Tivemos atuação normal. Ganhamos, mas não convencemos. Disse exatamente isso para eles", afirmou o comandante rubro-negro.

O "dono" da partida, com o gol marcado - seu quinto pelo profissional do Flamengo - foi Vinicius Júnior. Antes "desconhecido" pelo treinador, a joia rubro-negra agora é um dos atletas valorizados por Carpegiani, que espera que o jovem jogador deixe saudades na torcida.

"O Vinicius se apresentou melhor, assim como os outros (do elenco principal) que jogaram hoje. Até porque não vinham jogando muito no fim do ano. O Vinicius demonstrou o seu valor hoje. Estou conhecendo (Vinicius) agora. Só pelo valor da transação, por tudo que representa, mostra o grande valor dele. O Real Madrid não faria esse investimento se fosse diferente. Ele vai jogar, disputar a posição e tentar deixar saudades", destacou.

Após dividir o elenco em dois grupos para pré-temporada, o Flamengo espera que seus atletas principais sejam reintegrados aos poucos, no focando na estreia da Libertadores contra o River Plate. Carpegiani comentou a importância do estadual e das vitórias nesse processo inicial de temporada, além de comentar as disputas por posições que ocorrerão durante a temporada.

"Estamos conversando todos os dias com a fisiologia, vendo situações individuais. O Carioca é muito importante para isso. Temos que acelerar, mas de forma consciente. Obviamente os jogadores que terminaram a temporada no dia 13 estão mais preparados que os meninos da base. Com a volta deles (sem entrosamento), o rendimento vai cair. O torcedor às vezes não entende. Mas vencer dá esse respaldo para o time. (...) Quem estiver melhor vai jogar, independentemente se é menino ou não. Vou fazer o melhor para o Flamengo", finalizou.

O Rubro-Negro é o líder do Grupo B da Taça Guanabara, com 6 pontos em duas rodadas, e vai enfrentar o Bangu na próxima quarta-feira (24), às 19h30. O duelo será novamente na Ilha do Urubu.