Abel Braga demonstra otimismo para 2017: "A alma será resgatada"

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

Em sua primeira entrevista coletiva do ano, o técnico Abel Braga demonstrou otimismo para a temporada 2017 do Fluminense. O comandante falou de sua última passagem, pontos positivos e negativos da equipe e seus maiores desafios.

"O que faltou foi comprometimento. Eu não falo de treinador. O treinador quer o melhor, o time jogando bem, bonito, se não der que pelo menos ganhe. Falo para vocês porque já falei para os jogadores. O que foi dado como resposta foi muito pouco. Aquele tipo de atitude, time que eu dirijo não tem. E não vai ter comigo aqui. Se tiver, não vai jogar. Minha preocupação maior é o jogador ter consciência de que continuo maravilhosamente bem comigo mesmo. No dia que eu perder isso eu estou fora. Quero que o jogador tenha o mesmo tesão de vencer", avaliou Abel Braga.

"Não foi nada complicado na minha última passagem trabalhar com aquele montão de feras. Era craque demais, era o contrário (risos). Depois do primeiro mês foi fácil trabalhar com eles. No começo foi complicado com o episódio do Sheik na Argentina. Depois os nós se desfizeram de uma maneira clara e simples e se formou um grupo muito bom. Com essa rapaziada que está aqui o grupo está sensacional", declarou sobre sua última passagem nas Laranjeiras.

"Não é que o Fluminense não tem alma. O Fluminense tem e eu quero que volte a ter a alma que sempre teve. E não o que foi demonstrado nos últimos jogos do ano passado. Você consegue me dizer a posição que o clube ficou no Brasileiro do ano passado? 13º. Se tivesse vencido 40%, quatro jogos, teria terminado no quarto lugar, na frente do Atlético-MG. Isso é promessa. A alma vai ser resgatada", afirmou com otimismo.

Questionado sobre o elenco e possíveis saídas, Abel Braga foi sucinto e disse contar com todos os jogadores. No entanto, afirmou estar preocupado com o grande número de jogadores no plantel tricolor e elogiou atletas da base.

"Nossa preocupação maior é com o número de jogadores, não quero trabalhar com 30 e tantos jogadores de linha, é um número absurdo. Se compararmos a atividade de hoje com a de quarta que vem, quando teremos todo mundo, o rendimento será diferente, não será tão satisfatório quanto o de hoje. Assim como temos interesse em alguns jogadores em posições muito pontuais, vai surgir interesse de outros clubes em jogadores do nosso como já surgiu. Temos dois jogadores de lado que subiram que me surpreenderam muito, o (Marquinhos) Calazans e o (Matheus) Alessandro. Individualizar é muito ruim", frisou o treinador.

Após afirmar que não queria comentar sobre nenhum jogador de maneira individual, Abel Braga encerrou a coletiva falando de um velho conhecido zagueiro. Gum tem sondagens mas segue no grupo tricolor e irá se apresentar na próxima segunda-feira (09) junto aos demais jogadores.

"Conto com todo mundo. Todo mundo vai se reapresentar, todo mundo tem contrato. Questão de jogar ou não, não tem como dizer agora, é aquilo que vou avaliar o que é melhor para equipe e para o clube ao longo do desenvolvimento do trabalho. Todos vão se reapresentar na segunda-feira independente de quem vai sair ou não", declarou o comandante sobre o jogador.

O elenco do Flu se apresenta na próxima segunda-feira (09) no CT Pedro Antônio da Silva visando dar início à preparação para a temporada 2017.