Após sair do Flu, Richarlison estreia no Watford sendo decisivo no empate contra Liverpool

Após deixar o Fluminense há quase duas semanas, Richarlison estreou pelo Watford, na Inglaterra, diante do Liverpool, na rodada de abertura da Premier League. Mesmo diante de uma equipe tão tradicional, o atacante foi decisivo no lance de empate aos 48 minutos do segundo tempo.

Richarlison entrou em campo aos 4 minutos do segundo tempo, mostrou muita vontade e foi decisivo. Aos 48, após cobrança de escanteio, finalizou sem ângulo e acertou o travessão, e Britos só empurrou para o gol no rebote. Aos 51, quase marcou o da vitória de cabeça. Neste mesmo lance machucou a cabeça ao se chocar com o zagueiro, ficou sangrando e precisou de atendimento médico.

Em 2017, Richarlison era o vice-artilheiro do Fluminense com 15 gols e o líder de assistências com oito passes para gol. No total, jogou 67 jogos, fez 19 gols e deu 13 assistências.