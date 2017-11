Cria da base, meia Edinho acerta retorno ao Fortaleza após conquistar Série C pelo CSA

Foto: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza parece ter, finalmente, começado a montar seu elenco de vez para 2018. Nesta quinta-feira (30) o clube anunciou a contratação do jovem meia Edinho, de 22 anos, que retorna ao clube após três anos. Ele chega com contrato até o final de 2018.

Edinho foi campeão do último Campeonato Brasileiro da Série C pelo CSA, que inclusive derrotou o próprio Fortaleza na decisão, com o meia sendo importante e titular nos dois confrontos derradeiros. Ele chegou ao clube alagoano com o campeonato já em andamento e participou de 16 jogos, a maioria como titular, marcando um gol.

Como já dito, o jovem jogador é oriundo da base do Fortaleza, onde ficou até 2014, sendo um dos protagonistas de mais uma decepção nas quartas da Sére C. O seu destaque na equipe fez com que Edinho alcance bons ares, tanto que ele jogou a Série B em 2015 no Avaí e no Paysandu.

Depois disso, o meia começou uma trajetória pelo futebol paulista, jogando o campeonato regional pelo Ituano, além de ajudar o Guarani a conseguir o acesso em 2016 à segunda divisão do futebol nacional. Além disso, ele também atuou no Mogi Mirim, retornou ao Guarani, mas foi contratado pelo CSA, onde foi campeão.

Segunda contratação da equipe para temporada, Edinho se junta ao volante Derley. Além deles, o Fortaleza pretende anunciar pelo menos mais uma contratação essa semana. O meia Alan Mineiro e o atacante Léo Natel são os mais cotados, ambos por indicação de Rogério Ceni.