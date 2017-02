Grêmio empata com São José e perde oportunidade de assumir liderança do Gaúcho

Na noite deste domingo Grêmio e São José se enfrentaram com objetivos distintos no campeonato. Em busca da liderança da competição, o tricolor gaúcho apenas empatou em casa contra o Zequinha, que vinha em busca de sua primeira vitória na competição.

Com o empate, o Tricolor permanece na terceira colocação na tabela de classificação, atrás do Novo Hamburgo com 100% de aproveitamento nas três rodadas disputadas e Caxias, também com 7 pontos ganhos. Já o zequinha segue sem vencer na competição, permanece com 3 pontos conquistados após quatro jogos, tendo três empates e uma derrota.

O próximo compromisso do Grêmio será no sábado (25) contra o Cruzeiro, no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. Logo, o São José, enfrenta o Caxias na sexta-feira (24), no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Primeiro tempo disputado e sem gols

Nos primeiros 45 minutos de jogo pudemos perceber diversos momentos de irregularidades de desempenho de ambas as equipes. O São José até tentou aplicar a proposta de adiantar as linhas de marcação para dificultar a saída de bola tricolor, no entanto, apenas os primeiros minutos foram possíveis para isso.

Com o passar do tempo, o tricolor foi tomando as rédias da partida, levando vantagem com a intensa movimentação do lado direito de ataque gremista. Um dos destaques positivos foi o equatoriano Miller Bolaños, atual responsável pela armação das jogadas do time, correspondeu o que lhe foi determinado e além disso participou em determinadas lances com boas jogadas individuais.

O time de China Balbino voltou a recuperar o domínio da partida por volta dos 30 minutos de jogo, as chances de finalização apareceram, no entanto, sem maior êxito. Logo, a partida encaminhou-se ao final da primeira etapa, com muita intensidade de disputa entre as equipes, contudo, sem abrir o placar na Arena do Grêmio.

Etapa final de poucas oportunidades

Os últimos 45 minutos finais foram de poucas oportunidades para ambas as equipes. O primeiro tempo teve muito mais ingredientes do que pudemos ver no fim de jogo, no entanto, ironicamente, todos os gols da partida ocorreram na segunda etapa.

Visando a superioridade no placar para assumir a liderança do campeonato, o Grêmio voltou com o propósito de manter a posse de bola, algo que não deu certo nos primeiros minutos. Percebendo a ineficiência do que se estava apresentando, Renato sacou o volante Jailson para colocar o jovem meia da base Lincon.

Fato é que mais uma vez a estrela do técnico gremista brilhou, e logo em seu no primeiro lance, Lincon tabelou com Miller Bolaños, que dominou com o braço, no entanto, sem a percepção exata do juiz, o lance seguiu e converteu-se em gol tricolor na Arena. Após o gol, o que já não vinha sendo uma partida agitada no que se refere às oportunidades de gol, o tricolor tratou de administrar o jogo, trocando passes sem grande objetividade e retardando alguns lances de jogo para fazer o tempo jogar ao seu favor.

Com o passar do tempo, o que parecia estar dando certo se mostrou uma errônea opção tricolor. Logo nos minutos finais da partida, Rafinha recebeu a bola na grande área de Marcelo Grohe, e de primeira converteu o que foi o gol da igualdade do placar na Arena do Grêmio. O Grêmio até tentou aplicar uma pressão final na partida, contudo, sem eficiência para tirar o empate do marcador.