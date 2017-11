Grêmio deve utilizar cinco jogadores da base na partida contra o Santos

A jovem revelação do Grêmio Patrick, atuando contra o Atlético Paraense pelo Campeonato Brasileiro.(Foto: Grêmio/ Lucas Uebel)

Faltando somente três rodadas para o término do Brasileirão o Tricolor chamou dois laterais, dois atacantes e um centroavante para compor o grupo comandado por Renato Portaluppi. Eles devem figurar a equipe que enfrentará o Santos, nesse domingo (19), na Vila Belmiro.

Nomes como o de Conrado, Guilherme Guedes, Lucas Poletto, Pepê e Batista poderão atuar neste domingo no elenco.

Os jogadores Conrado e Guedes, que atuam como lateral esquerdo e suprem a carência da função, deverão disputar uma vaga para iniciar a partida entre os titulares. Com Marcelo Oliveira ainda lesionado, o técnico gremista improvisou Leonardo do jogo contra o Vitória, que fez uma boa atuação, dando assistência para o gol de Fernandinho no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul.

Já a lista de alternativas no meio-campo e setor ofensivo, deverão ser compostas por Lucas Poletto, ex-Santos, e Pepê que ainda não jogaram no time principal do time de Renato Portaluppi nessa temporada. A ausência do atacante Beto da Silva por conta de uma lesão muscular, deixa em aberto a disputa para a posição.

Já no ataque gremista, Batista deverá começar a partida, por conta de Jael e Lucas Barrios estarem inscritos na Libertadores e jogarem quarta-feira (22) contra o Lanús a primeira partida da final pela Copa Libertadores.

Com um elenco totalmente reserva e com jogadores subidos da base, nem Renato Portaluppi entrará em campo para comandar a equipe, dando lugar a Alexandre Mendes, o atual auxiliar técnico. Pode-se ver Patrick também em campo, uma das maiores revelações do clube nessa temporada.

O torcedor que não tem tempo para acompanhar os jovens jogadores da base gremista, nesse domingo poderá acompanhar alguns nomes que passam despercebidos nos noticiários e assim observar jogadores que poderão compor o elenco principal gremista em 2018. Alexandre Mendes é conhecido por optar em um esquema bem ofensivo, fazendo com que a partida seja interessante contra o provável time titular da equipe santista, comandado por Elano, que terá à disposição Ricardo Oliveira e Lucas Lima, ambos que não estão em uma boa fase pelo clube.