Após perder titulares, Náutico anuncia três novos zagueiros para 2017

Tiago esteve com o técnico Dado Cavalcanti no Mogi Mirim em 2013 e fundamental ao acesso da Macaca à Série A em 2014 (Foto: PontePress/GuilhermeDorigatti)

A diretoria do Náutico segue mostrando serviço para 2017. Dessa vez foi um pacote de reforços para a próxima temporada. Após a saída da dupla de zaga titular - Rafael Pereira e Igor Rabello - nessa Série B, foi oficializada a chegada de três novos zagueiros. São eles Tiago Alves, que estava na Ponte Preta, Ewerton Páscoa, ex-Ceará, e Nirley, com passagem pelo Figueirense.

Eles se juntam ao goleiro Tiago Cardoso e o atacante Anselmo para dar sequência aos últimos contratados pelo Timbu. Mais experiente e conhecido dos novatos, Tiago já havia trabalhado com o técnico Dado Cavalcanti no Mogi Mirim, em 2013. Na Macaca, foi um dos líderes do elenco em 2014, conquistando o acesso à elite diante dos alvirrubros.

Páscoa, entretanto, vinha sendo reserva no Vozão. Após ir bem com o Sport há dois anos, ao conquistar a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano, teve uma queda de rendimento e acabou liberado ao time cearense. Em 2016, esteve em campo por 19 oportunidades, com apenas um gol marcado.

Páscoa passou maior parte do tempo entre os reservas nos cearenses (Foto: Divulgação/Ceará)

Nirley, por sua vez, estava defendendo o alvinegro catarinense nessa Série A, sendo rebaixado. O defensor estava no clube desde 2013, por empréstimo junto ao Cruzeiro, que o contratou do Criciúma. No Tigre conquistou a promoção à elite em 2012 e se destacou como principal peça do sistema defensivo.

Os pernambucanos ainda tentam arrumar o setor ofensivo, que viu a dupla que encerrou entre os 11 também ir embora. Enquanto Rony, o artilheiro da equipe na Segundona com 11 tentos assinalados, deixou o país para ser negociado com o Albirex Niigata-JAP, Bérgson foi para o Paysandu, em negociação fechada nessa quarta-feira (25).

Nomes como Juninho, Alison e Rafael Silva, já estão apalavrados, mas ainda não assinaram contrato com o escrete da Rosa e Silva. A espera deve-se ao tempo do vínculo e os valores a serem firmados, conforme havia sido aguardado pelos dirigentes antes até do anúncio de outros atletas.