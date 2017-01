Anselmo se recupera de lesão e fica como opção contra Santa Cruz

Anselmo, Jefferson Nem, Alison, Giva e Juninho brigam pela titularidade no ataque (Foto: Divulgação/Náutico)

Após a estreia oficial em 2017, o Náutico se prepara para o primeiro clássico do ano. No domingo (29), às 16h, na Arena de Pernambuco, o Náutico recebe o Santa Cruz para a primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano.

Com a goleada e a volta de Anselmo – recuperado da lesão na coxa direita –, o treinador Dado Cavalcanti terá trabalho para definir os atacantes titulares para o Clássico das Emoções. Dado terá que optar entre o time que deu certo na última partida ou a entrada de atletas mais experientes – Anselmo foi o vice-artilheiro do Brasil em 2016 com 23 gols.

“Sobre a minha forma física, ela está bem próxima do ideal. Nesses dias em que estava treinando separado trabalhei forte todo o tempo e estou à disposição para o próximo compromisso. Eu vinha tentando forçar a minha volta com um pouco mais de antecedência, mas tivemos de respeitar o protocolo. Eu já dizia que queria jogar a partida de estreia, não foi possível. Agora, quem sabe no clássico eu possa atuar”, disse Anselmo.

Na partida contra o Uniclinic-CE, Giva, Jefferson Nem e Juninho balançaram as redes, a três dias do próximo jogo, Anselmo volta à briga pela titularidade. Outros dois nomes que aparecem nessa disputa são Alison e Dudu, que marcaram os gols da vitória do Náutico diante do Atlético-PE – o jogo treino aconteceu na tarde de ontem (25) e apenas jogadores que não atuaram na terça-feira participaram.

“Os garotos têm chance. Nada acontece por acaso. É muito cedo falar em retornos ao time. Vou avaliar o que aconteceu no jogo e na pré-temporada. Claro que alguns vieram com mais peso. Anselmo e Alison disputam uma posição. Mas quem jogou dá um pulo na frente por ter jogado uma partida que vale três pontos. Mas não vai ser só isso. Por isso não cravo retorno”, encerrou Dado.

Marco Antônio segue vetado, o meia sentiu contusão na parte posterior da coxa direita após o treino do último sábado e ainda não poderá estrear pelo Timbu na temporada, já Maylson, realizou exames que não acusou lesão muscular. Amanhã deverá treinar junto ao elenco.