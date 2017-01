Com fim de jogo eletrizante, Náutico e Santa Cruz empatam no primeiro clássico do ano

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2017, disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Público: 4.622. Renda: R$ 75.615,00

O primeiro clássico da temporada não foi dos melhores, mas sobrou emoção no fim. Náutico e Santa Cruz entraram em campo na tarde deste domingo (29) para fazer um duelo pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambuco e não tiveram uma grande exibição. Os times apresentaram um futebol burocrático, com pouca criatividade e não passaram de um empate por 1 a 1, com os gols saindo já nos minutos finais através de Anselmo para o Timbu e Léo Costa em favor do time Coral.

Com o resultado desta tarde, o Náutico fica na terceira colocação, com apenas um ponto. Na mesma posição vem o Santa Cruz, também com um ponto. A liderança pertence ao Sport, que tem três pontos e é seguido de perto pelo Salgueiro. Os dois últimos lugares são ocupados por Belo Jardim e Central, respectivamente.

A segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano será realizada no meio da semana. O Náutico vai entrar em campo na quarta-feira (1º) para fazer um duelo com o Central, às 22h00 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Já o Santa Cruz terá pela frente, no mesmo dia, mas às 21h30 (horário de Brasília), o Belo Jardim, no Arruda, em Recife, Pernambuco.

Náutico e Santa Cruz empatam em etapa burocrática e marcada por expulsões

O confronto começou com os dois times se estudando bastante, sem conseguir levar perigo a nenhuma das metas. A primeira boa oportunidade mesmo pertenceu ao Náutico, com Jefferson Nem puxando com liberdade pela esquerda, chegando na entra da área e chutando para boa defesa de Júlio César. O Santa Cruz respondeu com Thiago Primão deixando Everton Santos na cara do gol, mas Tiago Cardoso, querendo evitar qualquer problema nos primeiros minutos, saiu bem e segurou firme.

Uma boa chance de deixar o torcedor Coral comemorando acabou caindo nos pés de André Luís quando Jefferson Nem errou no meio-campo e Léo Costa recebeu livre pelo meio, servindo o jovem atacante, que chutou fraco para fora. Pelo lado alvirrubro, Alison foi quem perdeu um gol feito, quando Jefferson Nem entrou na área pela direita e cruzou para uma finalização errada e impugnada pela arbitragem por conta de posição irregular. Apesar disso, o futebol apresentado pelas duas equipes era bem aquém do esperado.

Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil

A falta de criação no meio-campo era evidente pelos dois lados. O tricolor, então, resolveu arriscar no chute de fora da área e quase se deu bem aos 33 minutos, com Léo Costa. Ele chutou colocado e o goleiro Tiago Cardoso fez uma grande defesa. Os alvirrubros não ficaram olhando e foram para cima, com Dudu fazendo fila na defesa e chutando para boa intervenção de Júlio César. Logo depois, o lance de mais destaque na partida. Dudu fez falta em André Luís e se iniciou uma confusão, que resultou na expulsão do meia-atacante do Timbu e do zagueiro Coral Jaime.

Com a necessidade e recompor o sistema defensivo, o técnico Vinícius Eutrópio tirou o meia-atacante Thiago Primão e colocou o zagueiro Anderson Salles. Os dois times acalmaram os ânimos e pouco criaram nos momentos finais, assim os goleiros ficaram sem trabalhos. Diante da falta de técnica durante todo tempo, a primeira etapa foi encerrada no empate sem gols.

Equipes promovem fim eletrizante e clássico termina empatado

Para o segundo tempo, os técnicos Dado Cavalcanti e Vinícius Eutrópio resolveram manter os mesmos atletas que terminaram a etapa inicial. Com a bola rolando, o Náutico seguiu melhor em campo e por muito pouco não abriu o placar com um minuto. Jefferson Nem foi até a linha de fundo e cruzou para Giva se antecipar à marcação e chutar de primeira para fora. Depois, Joazi avançou pela direita, cruzou rasteiro, Júlio César espalmou para frente e quase se complicou.

Os chutes de fora da área do meia-atacante Léo Costa era uma das armas do tricolor para tentar surpreender. Desta maneira, a equipe Coral quase abriu o placar aos sete minutos, quando Léo Costa chutou fraco de fora da área e a boa desviou na marcação, passando muito perto da meta defendida por Tiago Cardoso. Buscando melhorar a qualidade na chegada ao ataque, o técnico Dado Cavalcanti tirou o volante Rodrigo Souza e promoveu a entrada de Maylson no meio-campo.

Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil

A partida foi ganhando emoção com o passar do tempo e André Luís ficou cara a cara com o goleiro Tiago Cardoso, mas caiu na área e não conseguiu finalizar bem. O atacante ficou pedindo pênalti, pois o lance foi duvidoso. Manoel respondeu bem para o Timbu. Ele arriscou um chute forte de fora da área e obrigou o goleiro Júlio César a fazer uma grande defesa, evitando um golaço.

Buscando melhorar o desempenho do ataque, Dado Cavalcanti colocou em campo Anselmo no lugar de Alison. Vinícius Eutrópio teve a mesma ideia e assim tirou o jovem André Luís para promover a entrada de William Barbio. O lateral-direito Vitor esteve bem próximo de fazer um golaço aos 30 minutos. Ele avançou pela direita e tentou cruzar, mas errou e a bola foi em direção da meta, passando por cima.

O empate estava bem encaminhado devido a falta de qualidade dos dois lados, mas os momentos finais trouxeram emoções para os torcedores. Aos 44 minutos Anselmo recebeu bom lançamento na área, deixou Eduardo Brito no chão e finalizou para o fundo das redes para delírio do torcedor. No entanto, aos 48 minutos o tricolor deixou tudo igual através de falta cobrada por Léo Costa, que bateu com perfeição. Assim, o clássico foi encerrado no empate por 1 a 1.