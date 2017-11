Náutico anuncia renovação com técnico Roberto Fernandes para 2018

Técnico foi contratado durante a Série B e já não comanda Timbu na última rodada do certame (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Que 2017 foi desastroso para o Náutico já não é mais novidade. Maior dos vexames foi a queda antecipada - duas rodadas atrás - na Série B do Campeonato Brasileiro, já que acumula o pior desempenho como mandante e um dos visitantes menos indigestos, sendo o quinto com a menor pontuação total fora de casa.

Para 2018, a diretoria já iniciou o planejamento e oficializou renovação com o técnico Roberto Fernandes. Roberto chegou ainda no decorrer da Segundona e, mesmo assim, não conseguiu evitar o rebaixamento à Série C, ainda que reste apenas um duelo para encerrar a atual edição da Segundona.

O contrato, que durava até o final do certame nacional, foi prolongado por mais um ano. Com isso, o treinador deverá comandar a equipe em outros três torneios além da Terceirona: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e a fase preliminar da Copa do Nordeste, prevista para dia 9 de janeiro, reduzindo a pré-temporada.

Auxiliar Levi Gomes vai comandar Timbu no lugar de Roberto contra Luverdense (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Caso avance sobre o Itabaiana-SE, o Timbu vai integrar o Grupo C junto a Bahia, Botafogo-PB e Altos-PI, assim como uma cota de R$ 500 mil. O prêmio deve-se à classificação à fase de grupos, a qual tenta garantir a vaga no mata-mata pela primeira vez desde 2013, quando a disputa foi modificada pela CBF.

Segundo a assessoria de imprensa, o comandante está com a Diretoria de Futebol, sendo responsável por avaliar e contratar de novos atletas para compor o elenco. Com isso, o auxiliar Levi Gomes vai comandar o time no próximo sábado (26), às 17h30 (de Brasília), no encerramento diante do Luverdense em Lucas do Rio Verde.

Até este momento, apenas o goleiro Jefferson, o lateral-esquerdo Ávila, o volante Jóbson, o meia Cal e o atacante Iago já possuem vínculo para próxima temporada. Voltam de empréstimo, todavia, os jovens Helder Ribeiro, Rogerinho, Odilávio e Jefferson Nem, pois estão vinculados até o fim de 2018.