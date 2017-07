Palmeiras tem punição reduzida e atualiza lista de inscritos na Libertadores

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images)

Nesta segunda-feira (03), a Conmebol anunciou a redução da punição que aplicou ao Palmeiras pela confusão no Uruguai, na partida contra o Peñarol, pela Copa Libertadores. Inicialmente, o Verdão havia sido punido com três jogos sem torcida fora de casa na competição, além de seis partidas de suspensão para o volante Felipe Melo, mas os paulistas conseguiram reduzir as duas imposições.

Com a decisão da Conmebol, o Palmeiras agora só cumprirá um jogo sem torcida como visitante na Libertadores, dois a menos do que havia sido estabelecido. Dessa forma, a punição já será cumprida no jogo da próxima quarta-feira (05), contra o Barcelona de Guayaquil. Para que tal decisão ocorresse, foi preciso uma reunião entre a entidade e uma comissão do time paulista, liderada pelo presidente Maurício Galiotte.

Antes disso, o clube já havia conseguido reduzir a pena de Felipe Melo, que desferiu um soco em um dos uruguaios que vinham em sua direção. Ele havia sido suspenso por seis jogos, mas a punição foi amenizada e passou para somente três partidas.

Palmeiras atualiza inscritos na Copa Libertadores

Também nesta segunda-feira (03), o Palmeiras anunciou quatro mudanças nos atletas inscritos para a principal competição das Américas. A Conmebol permite até seis trocas para a primeira fase do mata-mata, e, depois disso, as equipes só podem fazer alterações nos jogadores para as semifinais.

As novidades do Verdão para as oitavas de final são Luan, Juninho, Mayke e Bruno Henrique, que não estavam regularizados para participar do campeonato. Os quatro jogadores substituíram Vitor Hugo, negociado com a Fiorentina, Vitão, da base, Rafael Marques, agora no Cruzeiro, e Alecsandro, que está no Coritiba.

Assim, ainda há mais duas mudanças permitidas pelo regulamento, e que devem ser feitas com no mínimo 48h de antecedência à partida de volta das oitavas. Uma delas é a possível volta de Moisés, que se machucou no começo do ano, e, em recuperação, deve entrar no lugar de Léo Passos, da base, que está com a camisa 10 na lista.

Uma curiosidade é o fato de a Conmebol não ter permitido a alteração do número das camisas. Assim, o atacante Borja continuará a usar a camisa 12 na Libertadores, mesmo usando 9 nas outras competições. Enquanto isso, Mayke, que normalmente usa a 12, ficará com a 9 no mata-mata.

Na quarta-feira (05), às 21h45, o Palmeiras enfrentará o Barcelona de Guayaquil no Equador. Essa será a partida de ida das oitavas de final da Libertadores.