Lucas Lima é apresentado no Palmeiras, recebe camisa 20 e enfatiza: "Escolha certa"

Foto: Palmeiras/Divulgação

“Você foi muito corajoso, vir para um rival não é fácil. A vontade de estar aqui foi fundamental, entender a grandeza do clube. Não precisa apresentar um jogador com esse gabarito.” Foi com essas palavras que Alexandre Mattos apresentou nesta quarta-feira (03) o principal reforço do Palmeiras para a temporada de 2018. Lucas Lima, meio-campista de 27 anos chega ao Verdão após três temporadas defendendo a camisa do Santos.

Já vestido com a camisa 20, com a qual já obteve sucesso no time da Vila Belmiro, Lucas Lima falou sobre as polêmicas e exaltou a torcida como um dos principais motivos de sua escolha.

“Vim pelo Palmeiras pela torcida, por jogar em estádio lotado, para ser feliz, ganhar títulos. Todos me receberam muito bem. Queria agradecer o carinho da torcida, me receberam muito bem. Claro que alguns ainda duvidam, mas espero conquistá-los dentro de campo.”, disse Lucas.

Durante a festa de comemoração do título do Campeonato Brasileiro de 2016, Alexandre Mattos ironizou Lucas Lima ao citar que Matheus Sales, aos 21 anos na época, já tinha vencidos mais títulos que o ex-meia do Santos. O novo jogador palmeirense relevou as provocações e citou as primeiras abordagens do dirigente.

“Logo que falei com o Mattos as palavras dele me convenceram e motivaram ainda mais. A provocação é natural, vamos ver. Creio que deixei o Mattos bravo uma época, pegou pesado comigo (risos), mas deixamos de lado. Logo que surgiu a oportunidade analisei com carinho. Quando as conversas ficaram quentes, que eu criei amizade com Mattos, vi que era o projeto ideal para a minha carreira, era o melhor clube para eu dar continuidade, independente se é rival ou não. Hoje vendo a estrutura do clube, sem dúvidas foi a escolha certa.”, emendou.

O Palmeiras é um velho conhecido de Lucas Lima. Filho de pai palmeirense, antes mesmo de se destacar pelo Sport e se transferir para o Santos, o jogador teve breve passagem pelo extinto Palmeiras B, mas o clube optou por não estender sua estadia.

“Logo na Inter de Limeira cheguei a estar aqui no Palmeiras. Até brinquei com meu pai que tinha de dar continuidade naquilo que não deu certo. Recusei financeiramente outras propostas. Estou louco para estrear, dar alegria e fazer o que eu amo.”

“Eu fico feliz por ele (pai). O final do ano passado foi meio turbulento, estressante, mas é uma nova vida e uma nova casa. Espero conquistar os torcedores e títulos. Quem sabe virar ídolo. Só com títulos viramos ídolos.”

Depois de Lucas Lima, o Palmeiras apresentará seus outros quatro reforços até o fim da semana. Nesta quinta-feira (04), o goleiro Weverton (ex-Atlético Paranaense) e o zagueiro Emerson Santos (ex-Botafogo) darão entrevista. Na sexta (05), será a vez dos laterais Diogo Barbosa (ex-Cruzeiro) e Marcos Rocha (ex-Atlético Mineiro).

Reapresentação

A tarde na Academia de Futebol ficou marcada pela reapresentação do elenco alviverde para a temporada de 2018. Além dos cinco novos contratados, o treinador Roger Machado contou com os retornos de três jogadores que estiveram emprestados: o lateral-esquerdo Victor Luís, o meio-campista Allione e o atacante Artur.

A permanência do zagueiro Thiago Martins, que também se reapresentou ao Verdão, ainda depende de uma definição sobre o futuro do colombiano Mina, que interessa ao Barcelona. O Bahia, clube defendido por Thiago nos últimos meses de 2017, mostrou interesse em ampliar o empréstimo do zagueiro.