Com lesões de seus goleiros, Paraná decide contratar Thiago Rodrigues

Thiago deve estrear no clássico (Foto: Divulgação / Paraná)

Neste início de temporada, o Paraná tem sofrido com a posição de goleiro da equipe. Richard, o titular e Luís Carlos, reserva imediato não puderam atuar na primeira partida do Campeonato Paranaense 2018, contra o União, por estarem machucados. Não sobrou outra alternativa a não ser contratar um goleiro e o nome escolhido foi de Thiago Rodrigues.

Thiago Rodrigues, de 29 anos, é oriundo da base tricolor, mas saiu em 2013, após término do seu contrato. Nesse meio tempo, ele passou por Rio Branco-PR, Caxias, Guarani de Palhoça e por último, no Figueirense, onde passou mais tempo. A contratação de Thiago, que treina desde domingo (21), veio depois de Hugo, goleiro da base tricolor, ter falhado no estadual.

“Vejo o Paraná bem servido para essa posição. Sei que vamos fazer um grande trabalho e dar segurança para a equipe. Estamos com um time de goleiros experientes e prontos para ajudar o clube na disputa das competições que temos pela frente, Paranaense, Copa do Brasil e Brasileiro”, afirmou o goleiro.

Com a chegada do novo arqueiro, o Paraná agora terá tempo para recuperar com mais tranquilidade, os goleiros Richard, que se recupera de uma cirurgia na hérnia e de Luís Carlos, que ainda sofre com dores nas mão. Regularizado, ele será o provável titular no clássico contra o Atlético-PR, que será disputado na Vila Capanema, casa do Tricolor, às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (24).