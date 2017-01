Com dia cheio em Olinda, Santa Cruz anuncia pacotão de reforços

Léo Costa chegou ontem e já treinou com o restante do grupo. (Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

O Santa Cruz vem buscando reforçar seu elenco, devido não só a saída de várias peças, como a busca pela diminuição da folha, já que o tricolor não conseguiu se manter na elite do Campeonato Brasileiro, causando assim uma queda nas receitas para 2017.

E pra reforçar o setor ofensivo, o Santa anunciou nessa segunda (10), a chegada de mais três reforços. São eles os atacantes Zé Carlos e Evérton Santos e o meia Léo Costa. Todos eles já treinam em Olinda, no Estádio Grito da República, onde a cobra coral realiza sua pré-temporada.

Zé Carlos é um experiente atacante de 33 anos, com passagem por clubes como Cruzeiro e Criciúma e mais recentemente pelo CRB, onde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B em 2015. Já Everton de 30, vem do Figueirense, onde teve poucas chances. O jogador tem grande experiência internacional, mais precisamente na Ásia, onde jogou por muito tempo em times da Córeia do Sul e Japão, sem esquecer do PSG, onde pouco atuou. Já Léo Costa é um meia de 30 anos que estava no Mumbai City, time indiano. Ele também tem passagens destacadas por times do interior paulista.

Jaime e Bruno Silva reforçam a defesa tricolor (Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

Apresentações

Além dos 3 reforços, o Santa também realizou a apresentação de outros dois contratados. Os zagueiros Jaime e Bruno Silva. O primeiro contratado junto ao Figueirense e o segundo que veio do Oeste. Eles chegam para suprir as vagas de Néris e Danny Morais.

Na sua primeira entrevista como jogador tricolor, Bruno não poupou elogias a torcida coral: "Fico feliz em ter acertado com o Santa Cruz e o que me motivou foi por ser um time grande do Nordeste. Uma torcida maravilhosa, que todo mundo sabe."

Já Jaime, falou que compromisso com o clube não faltará: “A partir do momento que você chega num novo clube, de expressão, é preciso trabalhar para conseguir uma vaga de titular. Só se consegue, trabalhando muito, treinando forte e mostrando serviço no dia a dia”