Mesmo sem torcida, Santa Cruz derrota Timbaúba em jogo-treino no Grito da República

Primeiro gol do confronto foi marcado pelo meia-atacante Éverton Santos (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A tarde deste sábado (14) foi movimentada no Grito da República. Sem torcida, após veto do Corpo de Bombeiros por medida de segurança, o Santa Cruz recebeu o Timbaúba em mais um jogo-treino, contudo em ritmo de amistoso, uma vez que atuou com seu uniforme oficial. Ainda que não tivesse público, o Mais Querido manteve consistência e levou a melhor por 3 a 0, com gols marcados por Everton Santos, Williams Luz e Anderson Salles.

A primeira atividade da temporada foi na última terça-feira (10), contra a Agap, com vitória tricolor pelo mesmo placar com boa atuação de Thomás. O treino foi marcado por novidades aos torcedores, uma vez que o acesso foi permitido para verem de perto as caras novas do seu time, pois o grupo sofreu séria reformulação em relação como fechou 2016.

Da movimentação do meio de semana para este, não foram realizadas mudanças pelo técnico Vinícius Eutrópio, afim de dar sequência à base titular. Ainda assim, o grupo sentiu bastante a parte física, sem criar as chances de perigo, além de forte marcação por parte do adversário. As equipes passaram boa parte da primeira etapa se estudando e apenas os corais assustaram, com duas oportunidades criadas.

Os 11 que deram início ao treinamento: Júlio César; Vitor, Bruno Silva, Jaime e Eduardo; Wellington Cézar, David, Thiago Primão e Thomás; William Barbio e André.

Primeira parte da foi pouco movimentada devido à intensidade física (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A primeira veio através de um bom cruzamento de Thiago Primão, que mandou na medida na pequena área para William Barbio cabecear por cima do gol. Já mais próximo do fim, foi a vez do próprio Primão criar o melhor momento de todo o primeiro tempo. O meia, responsável pela mobilidade ofensiva, cobrou falta colocada e acertou a trave.

Para a segunda etapa, foram promovidas quatro alterações. Saíram os volantes Wellington Cézar e David, tal qual os atacantes William Barbio e André. Entraram, respectivamente, Elicarlos, Marcílio, Léo Costa e Zé Carlos, com o intuito de dar novo gás. Elicarlos, recém-contratado, viu o meia-atacante Everton Santos - acabara de entrar - surgir livre e deu passe em profundidade. O substituto de Thomás encobriu o goleiro do adversário e abriu o placar.

Reconhecendo que o cansaço dos atletas estava deixando o duelo sem muita emoção, o comandante coral fez novas mexidas nas peças. Com as alterações, o plantel aguçou o poder criativo e conseguiu ir às redes outras duas vezes. Na primeira, Williams Luz recebeu bom lançamento de Anderson Salles e tirou do camisa 1. Depois, já nos últimos minutos, o meia Gabriel Leite levantou falta na pequena área e Anderson Salles, se impondo aos marcadores, cabeceou para o fundo do barbante.

Os que encerraram: Miller; Nininho, Anderson Salles, Thawan e Gabriel Vallés; Lucas Gomes, Gabriel Leite, Thiago Primão, Everton Santos e Léo Costa; Zé Carlos