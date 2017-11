Com medo de protestos, Santos antecipa seu retorno após derrota para o Bahia

Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Nesta quinta-feira (17), O Santos foi derrotado por 3 a 1 para o Bahia, e sofreu sua terceira derrota consecutiva - o que não acontecia desde 2015. O Alvinegro antecipou o seu retorno por medo que acontecesse protesto no aeroporto em São Paulo.

Estava previsto que a viagem acontecesse na tarde, mas a diretoria do Peixe conseguiu passagens para a madruga, antecipando o retorno. O elenco saiu da Arena Fonte Nova pouco antes das 23h, jantou no hotel e pegou o voo às 2h, junto com o presidente Modesto Roma. Às 8h, todos estavam em casa. Todos outros funcionários ainda estão na Bahia e voltarão nesta sexta-feira.

A diretoria resolveu antecipar o voo lembrando que no mês passado, jogadores foram xingados e pressionador no aeroporto após a derrota para o Sport. Dias após, o lateral-esquerdo Zeca foi à Justiça pedindo a rescisão do contrato alegrando, entre outros motivos, insegurança no trabalho.

O técnico Elano prometeu uma reunião com o elenco no CT Rei Pelé, mas já teve uma longa conversa no vestiário da Fonte Nova. O elenco ganhou folga nesta sexta-feira (17) e a reapresentação acontece no sábado (18) pela manhã, para o único treinamento antes da partida contra o Grêmio, no domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.