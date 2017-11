Na mira do Palmeiras, Lucas Lima faz acordo e deixa o Santos

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Em reunião nesta terça-feira (21), com o presidente Modesto Roma, foi definido que Lucas Lima não joga mais com a camisa do Santos. O meia afirmou que não renovará o contrato que termina no dia 31 de dezembro. A despedida aconteceu contra o Bahia, em derrota por 3 a 1 na Arena Fonte Nova.

A diretoria santista afirmou que não há clima entre o jogador e a torcida, não seria bom para a sequência da temporada o atleta continuar atuando. O camisa 10 era alvo de críticas, xingamentos e vaias.

Um dos fatores para o afastamento foi a reunião que teve na manhã do último sábado (19), dirigentes do clube e alguns jogadores se reuniram com representantes de duas das principais torcidas organizadas do Santos. Alguns santistas pediram o afastamento de Lucas Lima do Peixe. Os dirigentes do clube prometeram que iriam analisar o caso.



Meia caiu de rendimento em 2017, e virou alvo da torcida (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Passagem pelo Santos

Lucas Lima havia recebido a proposta de renovação em junho e não havia respondi até hoje, quando recebeu o ultimado da diretoria. A proposta era de cerva de R$ 45 milhões até o final de 2020. O salário do jogador seria dobrado a partir da assinatura, com aumentos anuais.

O meia se destacou no Sport em 2013, e em 2014 foi contratado pelo Santos. Lucas Lima se adaptou rápido ao clube, virando um dos principais jogadores do time e foi até convocado pela primeira vez para seleção brasileira, em 2015, pelo técnico Dunga.

Em 2017, o meia teve atuação fracas e não conseguindo repetir as atuações dos anos anteriores. Em má fase, e sem dar a resposta da renovação de contrato, o camisa 10 começou a se contestado pela torcida.

O meia fez apenas um gol e deu seis assistência em 25 jogos do Campeonato Brasileiro 2017. Lucas Lima teve 203 jogos com a camisa do Santos, com 19 gols marcados e conquistando apenas os Campeonato Paulista de 2015 e 2016.

Contra o Atlético-MG, meia havia usado camisa 200 em comemoração aos seus 200 jogos pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Veja a nota divulgada pelo Santos:

O presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, o vice-presidente César Conforti e o superintendente de futebol Dagoberto Fernando dos Santos se reuniram com o meia Lucas Lima na tarde de terça-feira (21), no Centro de Treinamento Rei Pelé. Na reunião ficou decidido que o atleta não atuará nas partidas contra o Flamengo, no dia 26 de novembro, e Avaí, dia 3 de dezembro, as duas últimas do Alvinegro Praiano válidas pelo Campeonato Brasileiro 2017.