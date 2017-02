São Paulo quebra tabu e vence Santos no primeiro clássico oficial de Ceni

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida Valida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2017.

No primeiro grande clássico do Campeonato Paulista, o São Paulo foi até a Vila Belmiro tentar quebrar um tabu de oito anos sem vencer na casa do rival, o Santos.

O retrospecto favorecia o Peixe, eram oito anos sem perder para o Tricolor em casa, além de que a torcida compareceu em peso para o clássico, mais ou menos 11 mil torcedores foram até o Urbano Caldeira.

Essa partida além de marcar a estreia de Rogério Ceni em clássicos oficiais, marcaria também a 100º vitória de Dorival Junior no comando do Santos, porém apesar de tudo favorecer os mandantes, o Tricolor venceu a partida por 3 a 1, destaque para o jovem Luiz Araújo, que marcou dois dos três gols para o lado dos visitantes.

Na próxima rodada o São Paulo receberá o Mirassol no Morumbi, no próximo sábado (18), enquanto o Santos enfrentará a Ferroviária, também no sábado.

Santos sai na frente, mas São Paulo consegue o empate

A primeira etapa começou com o Santos pressionando, afinal jogavam em casa e podiam contar com a torcida presente que empurrava o time e provocava o rival, como em todo bom clássico.

Aos quatro minutos, quase o primeiro gol do Santos, Victor Ferraz recebeu na área e bateu, Sidão, bem posicionado defendeu e no rebote Lucas Lima pegou mal e mandou pra fora da meta.

O jogo seguiu morno, o Peixe tinha um pouco mais de domínio da partida e aos 10 minutos Vitor Bueno venceu Buffarini na disputa de bola e encontrou Copete dentro da área, o camisa 7 cruzou e o atacante cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar na Vila Belmiro. Santos 1 a 0.

Após o gol, o time do Morumbi tentava a todo momento encurralar o Santos e o jogo foi seguindo dessa maneira, sem lances perigosos para ambos os lados. O São Paulo de sua maneira, conseguia segurar a equipe da baixada.

Outra boa chance veio somente aos 34 minutos, e novamente o Santos. Zeca cruzou, o São Paulo tirou, mas deixou a bola para Yuri, que finalizou mal e bateu em cima da marcação Tricolor.

Dois minutos depois, outra vez Zeca, o lateral tocou em Gilberto dentro da área e o juiz marcou penalidade máxima, Cueva cobrou rasteiro e Vladimir nem viu a cor da bola, tudo igual no SanSão.

Após o gol, um momento tenso. Cueva foi comemorar com a torcida e realizou o famoso gesto com as mãos nas orelhas, Thiago Maia levou como provocação e foi para cima do peruano, o que deu início a uma mini confusão, por isso o meia São Paulino acabou levando cartão amarelo, o que pra muitos foi injusto.

Nos minutos finais, a bola ficou sob o domínio de Rodrigão, que cara a cara com Sidão mandou a bola para fora.

A primeira etapa terminou assim, tudo igual.

Luiz Araújo brilha e Tricolor consegue a virada

Os últimos 45 minutos, começaram a todo gás, a conversa no vestiário Tricolor pareceu ter rendido efeito, e o São Paulo passou a ter mais comando de jogo.

No intervalo, Ceni tirou Neilton e colocou o jovem Luiz Araújo, que viria a ser um dos nomes da partida.

O Peixe possuía a maior posse de bola e logo no início Thiago Maia recuperou a bola após erro de Sidão e arriscou, mas a zaga São Paulina afastou.

Assim como na primeira etapa, aos 10 minutos iniciais também saiu gol, dessa vez para o lado do Tricolor. Luiz Araújo que tinha acabado de entrar na partida, aproveitou erro de Lucas Lima tocou para Gilberto, o atacante devolveu para Araújo, que saiu em disparada e ficou cara a cara com Vladimir, o menino driblou o goleiro e só empurrou para o fundo das redes, colocando o São Paulo na frente do placar.

Após a virada, a equipe de Ceni passou a botar pressão nos donos da casa, aos 14 minutos Gilberto teve uma chance, porém parou nas mãos de Vladimir.

Uma chance boa para o Peixe veio aos 26 minutos, após boa cabeçada de Rodrigão, Sidão defendeu e mandou a bola para escanteio.

No lance seguinte, Araruna armou contra-ataque, próximo da entrada da área encontrou Cueva, o peruano rolou para Luiz Araújo e o menino mais uma vez não desperdiçou e mandou para o fundo das redes de Vladimir, marcando o terceiro gol São Paulino na partida e o segundo dele.

Rogério Ceni após o gol, tirou Cueva e colocou Bruno, na tentativa de segurar o resultado, porém, mais uma vez o Tricolor chegou, o time queria mais. Luiz Araújo mais uma vez, ele deu início a jogada, passou para Gilberto que aproveitou a saída de Vladimir e arriscou, porém Lucas Veríssimo tirou a bola praticamente em cima da linha do gol, quase o quarto do São Paulo.

No final de partida, o Santos queria diminuir o placar, após defesa de Sidão, Thiago Ribeiro dividiu com Buffarini dentro da área e caiu, os santistas pediram pênalti, mas o juiz mandou seguir.

Fim de jogo no Urbano Caldeira, fim do tabu de oito anos, primeira vitória em clássicos oficiais no comando de Rogério Ceni.