Encerrando especulações, Sport renova contrato de ídolo Diego Souza até o fim de 2018

Foto: Williams Aguiar/Sport

O torcedor do Sport sequer esperava, mas ganhou um grande presente no último dia de 2016. O meia-atacante Diego Souza vai continuar por ao menos mais duas temporadas, pois teve seu vínculo prorrogado por mais um ano, ficando assim com contrato válido até o final de 2018. A confirmação da manutenção do camisa 87 frustra os planos de alguns clubes do futebol brasileiro, que tentavam contar com o meia rubro-negro.

Novo presidente do clube pernambucano, Arnaldo Barros, tratou de pausar seu momento de lazer em uma praia para fazer o anuncio da extensão do contrato de Diego Souza. O mandatário rubro-negro ainda confirmou que o acordo feito com o meia-atacante prevê a prioridade para renovar o vínculo por mais um ano, abrindo então a possibilidade, caso seja de interesse do Leão, da manutenção do atleta até o final de 2019. O contrato de Diego era válido até o fim da próxima temporada.

“Estou interrompendo meu lazer no último dia do ano para afastar todas as especulações a respeito de Diego Souza. Venho informar que acabamos de renovar o contrato do nosso ídolo por mais um ano. Ele ficará até dezembro de 2018 e ainda teremos a possibilidade de prorrogação por mais um ano”, afirmou o presidente leonino.

Diego Souza teve um ótimo desempenho no Sport nesta temporada. Apesar de o time ser inconstante durante as competições, o meia-atacante foi fundamental para manutenção do Leão da Praça da Bandeira na elite do futebol nacional. Ele fez 14 gols, garantindo assim a artilharia da Série A do Campeonato Brasileiro ao lado de Fred, do Atlético-MG, e William Pottker, da Ponte Preta, e deu seis assistências. Diante das boas atuações, teve seu nome especulados em vários clubes do Brasil, entre eles Vasco e Corinthians.

Ídolo da torcida, Diego Souza construiu uma grande identificação com os leoninos, apesar de ainda não ter conquistado títulos. Ele chegou ao lado do experiente meia Ibson ainda em 2014, no ano em que o Sport voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu mais destaque do que seu companheiro de equipe e acabou tendo seu vínculo renovado para a temporada 2015, quando quase levou o escrete rubro-negro para Libertadores pela Série A do Campeonato Brasileiro, ficando em sexto lugar e garantindo a melhor campanha da história do clube na competição.

Diante da grande exibição do Sport na temporada 2015 e pertencendo ao Metalist, da Ucrânia, Diego Souza acabou sendo comprado pelo Fluminense. Mesmo tendo sido revelado pelo clube carioca, surpreendeu ainda no começo do ano e pediu para encerrar seu vínculo, acertando assim seu retorno para o Leão. Pelo rubro-negro pernambucano, o camisa 87 tem 118 jogos, marcando 36 gols e obtendo 27 assistências.