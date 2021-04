Um "tanque" chamado Diego Souza

Aos 35 anos, Diego Souza deu a volta por cima no Grêmio e hoje é o artilheiro do Brasil com 28 gols marcados na temporada. No entanto, o centroavante chegou sob desconfiança da torcida gremista após vir de um 2019 bastante contestado vestindo a camisa do Botafogo. Com a confiança de Renato Portaluppi, o camisa 29 do Grêmio soube reinventar-se e acabou tornando-se o principal jogador do Grêmio e o artilheiro do Brasil na temporada.

Com os 28 gols marcados, Diego Souza vive a temporada mais artilheira da sua carreira, superando seus 21 gols marcados com a camisa do Sport no ano de 2017. Na atual temporada, Diego Souza anotou 13 gols no Brasileirão, 9 gols no Campeonato Gaúcho, 4 gols na Copa do Brasil e outros 2 gols na Libertadores.

No entanto, os bons números do centroavante no Campeonato Brasileiro não param por aí, de acordo com o SofaScore, Diego Souza é o centroavante com mais gols marcados (13), centroavante com mais participações em gols (16) e centroavante com mais gols de falta na competição (2).

Algo que vem tornando-se cada vez mais comum após os gols de Diego Souza, são as dancinhas que o centroavante faz. De acordo com o próprio, são dancinhas do TikTok que a sua filha o ensina e pede para ele fazer cada vez que marcar um gol.

"El Tanque" como é chamado pela torcida gremista, Diego Souza está a 1 gol de igualar Hernán Barcos, maior artilheiro recente do Grêmio em uma temporada, com 29 gols no ano de 2014. A coroação da ótima temporada de Diego Souza pode vir com o título da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nas finais que serão disputadas nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.