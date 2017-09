Sport perde para Ponte Preta em jogo equilibrado, mas avança na Copa Sul-Americana

INCIDENCIAS: Segundo confronto entre as equipes válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2017, disputado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP, na noite desta quarta-feira (20)

A Ponte Preta conseguiu vencer o Sport no segundo jogo entre as equipes, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2017. Porém, o triunfo conquistado não foi suficiente para a classificação à próxima fase da competição internacional. Lucca marcou o gol da vitória por 1 a 0, mas a Macaca precisava de 2 a 0 para prosseguir no torneio. O jogo foi disputado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP, na noite desta quarta-feira (20). Com o triunfo, o Leão da Ilha garante a vaga na próxima fase e encara o Junior Barranquilla/COL, em datas ainda não definidas pela Conmebol.

As equipes voltam a entrar em campo neste fim de semana, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta encara a Chapecoense às 16 horas do domingo (24), na Arena Condá, em Chapecó/SC. Por sua vez, o Sport vai medir forças contra o Vasco da Gama, às 20 horas da segunda-feira (25), na Ilha do Retiro, no Recife/PE.

Macaca abre placar na primeira etapa

Mais necessitada de um resultado positivo e diante de sua torcida, a Ponte Preta entrou em campo com o objetivo de sair com a vitória suficiente para sua manutenção na Sul-Americana e foi ao ataque desde os primeiros lances de jogo. No primeiro tempo, era possível acreditar que o time paulista conseguiria o que precisava por causa de sua postura em campo. Na primeira boa chance, Léo Gamalho venceu disputa com Ronaldo Alves, mas perdeu o equilíbrio na hora de finalizar.

O Sport tentava cadenciar o jogo ao máximo e passar mais tempo com tranquilidade por causa da vantagem adquirida no primeiro tempo. Mas a Ponte Preta conseguiu abrir o placar. Aos 16 minutos, Renato Cajá cobrou falta, a bola desviou e Lucca ficou com a sobra. O atacante bateu no canto esquerdo de Magrão e voltou a balançar as redes depois de oito partidas. Os pernambucanos demoraram a responder, mas quase empataram com Reinaldo Lenis, que cruzou muito aberto e acertou o travessão. Em seguida, sozinho na área, André isolou.

Os donos da casa continuavam na tentativa de ampliar a vantagem, mas a situação começou a se complicar quando o lateral-direito Nino Paraíba foi expulso após cometer falta e receber o segundo cartão amarelo, depois, logicamente, o vermelho. Ainda assim, a equipe procurava motivação ofensiva. Léo Gamalho ficou frente a frente com Magrão e o goleiro rubro-negro começou a se destacar após fazer boa defesa com o peito.

Sport cadencia jogo e consegue classificação

A missão do Sport era equilibrar o jogo no segundo tempo e evitar que o adversário chegasse com perigo e eliminasse o time leonino. Com isso, as oportunidades de gol foram muito poucas, as equipes encontravam bastante dificuldades para criar finalizações e chegarem às metas adversárias. Com isso, os pernambucanos não aproveitavam a superioridade numérica para marcar e preocuparam apenas em segurar o resultado.

A Ponte Preta buscava atacar, mas encontrava dificuldades em construir jogadas. Por isso, usaram com frequência os cruzamentos na área para levar perigo. Mas ainda assim, também não conseguiam. Por isso, o ritmo lento do segundo tempo mostrava que a Macaca tinha atingido seu limite, e a saída de Nino Paraíba prejudicou bastante as investidas ofensivas da agremiação campineira.

Nos últimos minutos, os times voltaram a chegar com perigo. Primeiro o Sport em duas oportunidades. Rogério cruzou e André não conseguiu completar cruzamento. Depois, André fez boa jogada pelo lado esquerdo e Thomás bateu de primeira. A bola bateu na defesa e foi para escanteio. No último lance da partida, a Ponte Preta quase garante a classificação. Léo Gamalho recebeu no meio da área e bateu forte. Assim como aconteceu no fim do primeiro tempo, Magrão fez boa intervenção e salvou o Sport mais uma vez.