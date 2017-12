Sport confirma Atlético Tucumán como adversário na Taça Ariano Suassuna

Leoninos não foram derrotados desde 2014 e enfrentarão participante da Libertadores 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Parte do calendário do Sport desde 2014, a Taça Ariano Suassuna vai continuar em 2018 e tem o adversário definido. É o Atlético Tucumán, que participou da Copa Libertadores da América pela primeira vez em 2017 e vai disputar no próximo ano, integrando o Grupo 3 ao lado de Peñarol-URU, Libertad-PAR e The Strongest-BOL.

A partida contra os argentinos, que vai marcar a reestreia de Nelsinho Baptista no comando da equipe, será realizada no dia 14 de janeiro às 16h, na Ilha do Retiro. Na quarta edição do torneio-amistoso, os rubro-negros buscam o tetracampeonato, já que nesta temporada se sagrou tricampeão ao vencer o The Strongest nos pênaltis.

Em toda a história, o Leão superou Nacional-URU e Argentinos Juniors-ARG em 2015 e 2016, respectivamente, em homenagem ao artista que dá nome ao troféu. Falecido em 2014, Ariano é paraibano de nascença, mas radicado em Pernambuco. Se tornou torcedor-símbolo por ser um dos maiores nomes da literatura e dramaturgia brasileira, bem como é um dos idealizadores do movimento armorial, montando a identidade visual da taça.

Time foi vice da Copa Argentina para o River e está irregular no nacional (Foto: Divulgação/Atlético Tucumán)

Atual vice-campeão da Copa Argentina para o River Plate, o Tucumán é um dos clubes mais antigos em atividade na América do Sul. Fundado em 1902, tenta a recuperação no Campeonato Argentino, pois ocupa a 15ª colocação, somando 16 pontos em 12 jogos disputados. O certame nacional, porém, está paralisado para as festividades de fim de ano.

Através de publicação no Site Oficial, os leoninos divulgaram que ainda vão divulgar os valores dos ingressos, além dos dias de venda online e os horários de funcionamento das bilheterias. De acordo com o texto, a previsão é para a próxima semana, uma vez que resta cerca de duas semanas para o confronto.