No primeiro teste de 2017, Sport bate The Strongest e é tricampeão da Taça Ariano Suassuna

Foi apenas o primeiro teste da temporada, mas o saldo pode ser considerado positivo pelas dificuldades que foram impostas ao Sport durante o confronto diante do The Strongest, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, pela Taça Ariano Suassuna. Os leoninos tiveram boa movimentação, mas foram castigados com expulsão ainda na etapa inicial. O duelo, então, terminou no 1 a 1, com gols de Rithely para o Leão e Marvin Bejarano em favor dos bolivianos. Com a igualdade, o título foi definido nos pênaltis e os pernambucanos ganharam por 4 a 2, com Marquinhos convertendo o último.

Com o resultado desta tarde, o Sport conquista a terceira edição da Taça Ariano Suassuna e continua sem saber o que é perder na competição em homenagem ao seu ilustre torcedor. Nas outras duas vezes que foi realizada, os leoninos venceram Nacional-URU e Argentinos Juniors-ARG no tempo normal.

O Sport agora volta aos gramados na próxima quarta-feira (25) para fazer sua primeira partida oficial da temporada. O Leão terá pela frente um duelo com o Sampaio Corrêa, às 19h45 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Sport sai na frente, mas Ronaldo Alves é expulso e The Strongest empata no fim

O confronto começou com o Sport tentando ditar o ritmo, sempre trabalhando a bola no setor de ataque para evitar maiores sustos, mas ainda sentindo um pouco a falta de ritmo de jogo por conta da pré-temporada. Assim, pouco conseguiu assustar o The Strongest nos primeiros minutos. A primeira boa chegada mesmo foi em favor dos visitantes, quando Matias Alonso cobrou falta com muita qualidade e obrigou o goleiro Magrão a fazer grande defesa.

A resposta leonina não demorou muito para acontecer. Diego Souza recebeu pela direita, entrou na área, acertou um lindo drible no marcado e chutou para grande defesa do goleiro Daniel Vaca. Pouco tempo depois, aos dez minutos, Everton Felipe avançou pela direita e cruzou para área, Rithely se antecipou à marcação e tocou para o fundo das redes, para felicidade da torcida rubro-negra.

Um problema apresentado na última temporada que o Leão mostrou ainda neste confronto foi a saída de bola na transição da defesa para o ataque, com alguns erros principalmente dos volantes. No setor ofensivo, entretanto, a movimentação era boa e quase acontecia o segundo quando Everton Felipe avançou pela direita e cruzou para Rogério tentar um voleio, mas errou. Leandro Pereira pegou o rebote e chutou de primeira para ótima defesa do goleiro Daniel Vaca.

Os rubro-negros, mesmo jogando um amistoso, ficaram com um a menos em campo. Pablo Escobar avançou com velocidade pelo meio e ia ficar frente a frente com Magrão, mas Ronaldo Alves deu um leve puxão no atacante, recebendo assim o cartão vermelho direito. Com isso, o técnico Daniel Paulista sacou o estreante atacante Leandro Pereira e colocou o zagueiro Matheus Ferraz.

Com a superioridade numérica, o The Strongest quase chegou ao empate ainda aos 38 minutos. Pablo Escobar recebeu livre na direita de ataque e chutou para grande defesa do goleiro Magrão. No rebote, Chumacero tentou um voleio e o leonino fez mais uma ótima intervenção. A resposta do Leão veio aos 40 minutos, quando Everton Felipe puxou contra-ataque pelo meio e tocou para Diego Souza puxar da direita para o meio e acionar Rogério pela esquerda, mas o chute do atacante saiu fraco.

Mais presente no ataque, os bolivianos conseguiram chegar a igualdade do marcador aos 44 minutos depois de fazer uma grande pressão. Pablo Escobar cobrou escanteio, a defesa rubro-negra ficou apenas olhando e Marvin Bejarano apareceu livre na marca do pênalti para mandar para o fundo das redes com um belo chute de primeira. Assim, a primeira etapa foi encerrada no empate por 1 a 1.

Partida cai de ritmo, Leão perde boas chances e decisão fica para os pênaltis

Para o segundo tempo, o técnico Daniel Paulista resolveu alterar todo o time, colocando dez jogadores e deixando apenas o atacante Paulo Henrique no banco de reservas por conta da impossibilidade de fazer 11 modificações já que Ronaldo Alves foi expulso. Já o técnico César Farias preferiu manter o mesmo time da etapa inicial. Com a bola rolando, o The Strongest continuou com mais presença no setor de ataque, enquanto o Sport tentava apostar nos contra-ataques para não se expor muito por conta da inferioridade numérica.

Os rubro-negros tiveram uma boa chegada quando Raul Prata lançou Marquinhos pela direita e o atacante cruzou para Lenis chutar contra o defensor e ganhar escanteio. O técnico César Farias resolveu fazer a primeira alteração tirando o atacante Matias Alonso para colocar Rodrigo Vargas. Melhor em campo, o The Strongest quase virou o confronto aos 15 minutos, quando Pablo Escobar recebeu livre dentro da área e chutou cruzado para fora, com muito perigo.

A partida caiu bastante de ritmo e poucos lances de qualidade foram registrados. O meio-campo rubro-negro mostrava dificuldade para colocar a bola no chão e criar boas possibilidades, enquanto os bolivianos tinham o domínio, mas pouco eram efetivos. Uma boa oportunidade foi quando Chumacero chutou de fora da área e Agenor fez uma grande defesa. O Leão respondeu com uma boa tabela entre Thallyson e Mansur, que foi até a linha de fundo e cruzou, mas Lenis e Fábio não conseguiram alcançar.

Visando utilizar todos atletas do elenco, o técnico Daniel Paulista tirou o jovem meia-atacante Fábio para colocar o estreante atacante Paulo Henrique. No primeiro lance do jogador em campo, quase ele aproveitou uma boa oportunidade. Marquinhos avançou com liberdade pela direita e cruzou para o atacante, mas a zaga chegou dividindo e Mansur aproveitou o rebote para chutar, obrigando o goleiro Daniel Vaca a fazer boa defesa. Momentos depois, Marquinhos fez grande jogada e cruzou rasteiro para Paulo Henrique chutar para fora.

O atacante Paulo Henrique teve mais uma boa oportunidade de desempatar a partida, quando recebeu lançamento de Marquinhos e saiu na cara do gol, mas tentou tirar de Daniel Vaca com cavadinha e o goleiro defendeu. Com isso, nenhuma chance foi criada novamente e o confronto foi encerrado no 1 a 1, fazendo assim com que o vencedor da Taça Ariano Suassuna fosse conhecido nos pênaltis.

The Strongest erra duas vezes, Sport converte quatro pênaltis e garante título

Nos pênaltis, Matheus Ferraz abriu as cobranças mostrando bastante categoria para deslocar o goleiro Daniel Vaca. O zagueiro Fernando Marteli não deixou por menos e igualou o marcador chutando no ângulo. Lenis manteve a qualidade na batida rubro-negra, o mesmo não serviu para Gabriel Valverde que chutou para grande defesa de Agenor, mas Henríquez parou no goleiro Daniel Vaca.

As esperanças de título leonina continuaram forte quando Chumacero pegou a bola e mandou para muito longe da meta. Paulo Henrique aumentou a vantagem leonina, mas Rodrigo Vargas manteve as chances boliviana. Então, coube a Marquinhos escolher o canto e garantir o tricampeonato na Taça Ariano Suassuna, para delírio da torcida rubro-negra