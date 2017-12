Flamengo e Cruzeiro com 'pedreiras' e Grêmio 'tranquilo': confira os grupos da Libertadores

Google Plus

Logo após o sorteio da Copa Sul-Americana, a Conmebol sorteou todos os confrontos, desde a primeira fase até a fase de grupos, da Copa Libertadores da América 2018. Chapecoense e Vasco começarão na segunda fase, a pré-Libertadores, enquanto o resto dos clubes brasileiros já estão na fase de grupos.

Na segunda fase do torneio, a Chape terá pela frente um adversário tradicional, o Nacional do Uruguai, decidindo fora de casa. O Vasco vai ter um adversário chileno, quando encara o Universidad Concepción. O alvinegro decide em casa.

Na fase de grupos, o atual campeão Grêmio terá o grupo mais "tranquilo", por assim dizer, encarando Cerro Porteño-PAR, Defensor-URU e Monagas-VEN. Flamengo e Cruzeiro terão grupos bem complicados, com o rubro-negro enfrentando River Plate-ARG e reencontrando o "algoz" Emelec-EQU, enquanto a equipe celeste terá os sempre fortes Universidad-CHI e Racing-ARG no seu grupo, além da possibilidade de ter o Vasco no seu grupo.

Santos, Corinthians e Palmeiras serão um dos dois favoritos nos seus grupos, mas os três paulistas irão encarar gigantes do futebol argentino. O Peixe encara o Estudiantes. O atual campeão brasileiro Corinthians terá pela frente o atual campeão da Copa Sul-Americana e maior campeão da Libertadores, o Independiente. Por fim, o Porco vai encarar o sempre fortíssimo Boca Juniors.

Confira os confrontos da primeira e segunda fase, além dos grupos da Libertadores

PRIMEIRA FASE (Ida: 22 de janeiro | Volta: 26 de janeiro)

Montevideo Wanderers-URU x Olimpia-PAR

Deportivo Macará-EQU x Deportivo Táchira-VEN

Oriente Petrolero-BOL x Universitario-PER

SEGUNDA FASE (Ida: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro | Volta: 6, 7 e 8 de fevereiro)

Deportivo Macará-EQU ou Deportivo Táchira-VEN x Independiente Santa Fé-COL

Chapecoense x Nacional-URU

Oriente Petrolero-BOL ou Universitario-PER x Jorge Wilstermann-BOL

Carabobo-VEN x Guaraní-PAR

Montevideo Wanderers-URU ou Olimpia-PAR x Junior Barranquilla-COL

Universidad Concepción-CHI x Vasco

Banfield-ARG x Independiente Del Valle-EQU

Santiago Wanderers-CHI x Melgar-PER

TERCEIRA FASE (Ida: 13, 14 e 15 de fevereiro | Volta: 20, 21 e 22 de fevereiro)

FASE DE GRUPOS

Grupo 1: Grêmio, Cerro Porteño-PAR, Defensor-URU, Monagas-VEN

Grupo 2: Atlético Nacional-COL, Bolívar-BOL, Colo Colo-CHI, Delfin-EQU

Grupo 3: Peñarol-URU, Libertad-PAR, The Strongest-BOL, Atlético Tucuman-ARG

Grupo 4: River Plate-ARG, Emelec-EQU, Flamengo, Ganhador 1

Grupo 5: Cruzeiro, Universidad-CHI, Racing-ARG, Ganhador 3 (caminho do Vasco)

Grupo 6: Santos, Estudiantes-ARG, Real Garcilazo-CHI, Ganhador 2 (caminho da Chapecoense)

Grupo 7: Corinthians, Independiente-ARG, Millonarios-CHI, Deportivo Lara-VEN

Grupo 8: Boca Juniors-ARG, Palmeiras, Alianza Lima-PER, Ganhador 4