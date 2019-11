Lyoto dá trabalho à Weidman, mas americano vence e mantém o cinturão

A luta principal da noite, entre Chris Weidman e Lyoto Machida começou com os oponentes se estudando bastante. O americano derrotou o Dragão por decisão unânime dos jurados (49 a 45, 48 a 47 e 49 a 46) num grande combate de cinco rounds na Mandalay Bay Arena. Com uma postura agressiva e combinando bem o jogo em pé com as quedas, Weidman manteve o cinturão dos médios (até 84kg) do Ultimate e provou que os inesperados triunfos em cima do Spider ficaram longe de ser sorte.

Aos 30 anos, o "All-American" agora tem um cartel de 12 triunfos em 12 combates. Ainda não se sabe quem será seu próximo adversário, e Vitor Belfort aparece com boas chances de ser escolhido. Já Lyoto, de 36 anos, sofreu a quinta derrota da carreira de 26 lutas. Ex-campeão dos meio-pesados (até 93kg), ele perdeu também a chance de fazer companhia a Randy Couture e BJ Penn no hall dos atletas que já conquistaram cinturões em duas categorias de peso diferentes.

No decorrer da luta, Machida cresceu e conseguiu até acertar alguns golpes. No quarto round, o brasileiro conectou um direto e balançou Weidman. Foi para cima, acertou mais golpes e empolgou a torcida brasileira. Lyoto defendeu a queda e acertou um soco curto. O Dragão foi para cima no final e terminou o assalto com um diretaço que pegou em cheio, revivendo no duelo.

Mas a luta era mesmo de Chris, desde o começo da luta indo para cima de Lyoto, fazendo o Dragão ter uma postura bem defensiva no combate e acertando bons golpes, que fizeram o brasileiro ficar com o rosto completamente marcado ao fim da luta. Weidman também conseguiu levar a luta para o chão algumas vezes, desferindo mais alguns golpes.

Logo após a coletiva de imprensa, Lyoto concedeu entrevista ao Combate.com e fez uma breve análise da luta, onde destacou sua sede pelo nocaute.

"Difícil falar agora sem olhar o vídeo, mas acho que tentei buscar a luta. Isso foi o mais importante. Busquei a luta até o final. Acreditei até o último segundo que poderia nocauteá-lo, que poderia vencer. Mas não deu dessa vez, né? Vamos para a próxima", falou o brasileiro.

Ronda quase bate recorde de nocaute mais rápido do UFC

Andrei Arlovski detém o recorde de nocaute mais rápido da história do UFC em disputas de cinturão, com 15 segundos. Frank Shamrock vem logo atrás, com um segundo a mais, mesmo tempo que Ronda Rousey levou para despachar Alexis Davis. E, não fosse pela demora do árbitro Yves Lavigne, a campeã dos galos poderia ser a nova recordista. A estrela do UFC obteve mais uma vitória e ainda não encontrou uma rival à sua altura, permanecendo campeã do peso-galo.

Na madrugada deste sábado (5) para domingo (6), em Las Vegas (EUA), no UFC 175, ela atropelou Alexis Davis e venceu por nocaute em incríveis 16 segundos de combate, no coevento principal, defendendo o cinturão da divisão pela quarta vez.

Ronda já entrou no octógono mostrando que estava com sangue nos olhos. Assim que o árbitro deu início ao duelo, ela partiu para cima da canadense, usou seu judô para aplicar a queda e sacramentou a vitória com uma sequência de socos no rosto da desafiante. Rápida e mortal.

A estrela manteve-se invicta, agora com dez vitórias, oito delas por finalização e duas por nocaute. De todas as interrupções de Ronda, apenas uma passou do primeiro round e três do primeiro minuto.

Hall supera lesão no primeiro round e vence Marreta

Uriah Hall deu uma prova de superação na vitória por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27) sobre Thiago Marreta, pelo peso-médio (até 84kg), no UFC 175, em Las Vegas (EUA). Após fraturar um dedo do pé no primeiro round, o jamaicano seguiu lutando e foi superior ao brasileiro na maior parte do combate. Uriah contou com a sorte de o médico não interromper o combate devido à fratura no segundo dedo de seu pé direito. Este foi seu segundo triunfo no Ultimate em quatro combates. O "Homem Ambulância" tem na carreira nove vitórias e quatro derrotas. Já Marreta perdeu a segunda na organização em três lutas, somando no total nove triunfos e três reveses.

"É muito duro, cara. Mas a gente é criado e tem que se acostumar a passar por cima da dor, com esforço. Em todos os movimentos, estava sentindo o osso cutucando a pele. Mas o Thiago veio aqui e botou seu jogo à disposição", revelou Hall, ainda no octógono.

Struve passa mal no vestiário e luta contra Mitrione é cancelada

O UFC 175 sofreu uma baixa de última hora em seu card principal. O holandês Stefan Struve desmaiou no vestiário antes de enfrentar Matt Mitrione e a organização do evento decidiu cancelar o combate. O lutador iria voltar ao MMA neste evento, após fazer tratamento para se recuperar de um problema cardíaco.

De acordo com informações passadas por Dana White para a imprensa, Struve sentiu dores, desmaiou e, após acordar com muitas dores de cabeça e pedir para lutar mesmo assim, não foi liberado pelos médicos, sendo levado ao hospital com suspeita de problemas cardíacos. O mandatário depois se dirigiu à mesa de imprensa e disse que Struve estava hiperventilando e que, aparentemente teve um ataque de ansiedade, mas que o UFC não iria arriscar.

"Eu acabei de saber o que aconteceu e fui falar com Stefan. Ele estava sentado na cadeira e pediu muitas desculpas. Ele é um grande competidor. Claro que saúde e segurança vêm em primeiro lugar", afirmou Matt Mitrione.

Comunicado oficial do UFC, feito pelo consultor médico, dr. Jeffery Davidson: "Stefan Struve sofreu um quase desmaio que não significou risco de vida nos bastidores do UFC 175. Depois disso, a equipe médica o avaliou e não sentiu que ele estava apto para competir. Com a sua saúde e segurança em mente, ele foi removido do card e está atualmente sob os cuidados da equipe médica. Nós iremos fornecer mais atualizações assim que estiverem disponíveis".

Bruno Carioca vence Camozzi por decisão dividida

O brasileiro conseguiu impôr seu jogo e sair vitorioso do duelo contra Chris Camozzi, pelo peso-médio (até 84kg), no UFC 175, por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28), no card preliminar. O brasileiro perdeu o primeiro round, mas aplicou boas quedas nos dois seguintes, dominando o adversário na luta de solo para vencer pela primeira vez no Ultimate. Em sua estreia, ele sofreu sua única derrota na carreira, contra Krzysztof Jotko, em dezembro do ano passado. No total, são 14 triunfos, sendo 12 deles por pontos. Já Camozzi sofreu seu terceiro revés consecutivo, depois de perder anteriormente para Ronaldo Jacaré e Lorenz Larkin, ficando em situação delicada no evento.

Ildemar Marajó não resiste à velocidade de Robertson e perde

O meio-médio brasileiro Ildemar Marajó não resistiu ao melhor preparo físico e à velocidade do americano Kenny Robertson, e foi derrotado por decisão unânime dos juízes (triplo 30-26) no card preliminar do UFC 175, disputado neste sábado, em Las Vegas. Esta foi a sétima derrota de Marajó em 27 lutas na carreira. Já Robertson anotou sua 14ª vitória em 17 lutas como profissional.

RESULTADOS DO UFC 175:

Card principal

Disputa do cinturão dos médios: Chris Weidman x Lyoto Machida - Chris Weidman vence Lyoto Machida por decisão unânime (49-45, 48-47 e 49-46)

Disputa do cinturão feminino dos galos: Ronda Rousey x Alexis Davis - Ronda Rousey venceu Alexis Davis por nocaute aos 16s do primeiro round

Peso-pesado: Matt Mitrione x Stefan Struve - CANCELADA

Peso-médio: Uriah Hall x Thiago Marreta - Uriah Hall venceu Thiago Marreta por decisão unânime da arbitragem (29-28, 29-28 e 30-27)

Peso-galo: Marcus Brimage x Russell Doane - Russell Doane venceu Marcus Brimage por decisão dividida (29-28, 28-29 e 30-27)

Card preliminar

Peso-galo: Alex Caceres x Urijah Faber - Urijah Faber venceu Alex Caceres por finalização a 1min09 do terceiro round

Peso-meio-médio: Ildemar Marajó x Kenny Robertson - Kenny Robertson venceu Ildemar Marajó por decisão unânime (30-26, 30-26 e 30-27)

Peso-médio: Chris Camozzi x Bruno Carioca - Bruno Carioca venceu Chris Camozzi por decisão dividida da arbitragem (29-28, 28-29 e 29-28)

Peso-galo: Rob Font x George Roop - Rob Font venceu George Roop por nocaute 2min13 do primeiro round

Peso-médio: Guilherme Bomba x Luke Zachrich - Luke Zachirich venceu Guilherme Bomba por decisão unânime (30-27 30-27 e 29-28)

Peso-médio: Kevin Casey x Bubba Bush - Kevin Casey derrotou Bubba Bush por nocaute técnico com 1min01 do primeiro round.