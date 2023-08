Mais Shopping recebe torneio Latino-Americano de Boxe

Aos amantes de luta, o Mais Shopping, empreendimento localizado na zona sul de São Paulo, próximo à estação Santo Amaro da linha 9-Esmeralda da CPTM, realizará um grande evento em parceria com a Seven Boxe Combat, e com apoio do Conselho Nacional de Boxe, nos dias 26 e 27 de agosto, a partir das 12h na Praça de Eventos, localizada no Piso Térreo.

Com atletas profissionais, a competição irá acontecer em sete categorias diferentes, sendo disputas de cinturão e também combates femininos. Patrick Alen Teixeira, Ana Karla Vaz de Moraes, Elhem Taynara Conceicao Da Silva, Klisman Simão e David Lourenço, são nomes que marcarão presença no evento. Durante a disputa pelo cinturão, o brasileiro Patrick Teixeira e o venezuelano Carlos Rivero lutarão na categoria peso médio (até 72 kg) da World Boxing Association - WBA FEDEBOL.

"É gratificante receber esse campeonato latino-americano de boxe inédito em shopping center! Este evento promete agitar o mall e deixar uma marca na história do entretenimento esportivo do shopping. Estamos animados em poder realizar este grande evento e garantir um espetáculo gratuito aos nossos clientes, além de poder ajudar várias ongs parceiras com as doações de alimentos que serão arrecadados", afirma Arnaldo Oliveira, Gerente de Marketing do Mais Shopping.

Para ver a pesagem, que acontece no dia 26, a partir das 12h, o cliente deverá baixar o app do Mais Shopping, disponível na Apple Play e Google Store, preencher o cadastro com as informações pessoais, ir na aba cupons para resgatar e, em seguida, apenas apresentar o QR Code no dia. Já para os fãs de luta, que desejam assistir aos combates no dia 27, a partir das 14h, o procedimento com o aplicativo é o mesmo, porém, é necessário ir até a loja Now Nutrição Esportiva, no Piso Térreo, com 2kg de alimento, que serão destinados a ONGs locais, para retirar o ingresso final, entre os dias 20 e 25. O evento será transmitido pelo canal no YouTube da Seven Boxe Combat e do Mais Shopping.

Consulte regulamento no site do Mais Shopping.

Serviço - Seven Boxe Combat

Pesagem – Data: 26/08

Horário: a partir das 12h

Programação: 1° pesagem: Ricardo Salviano Leite x Ulysses Felippe Bacetti Silva. 12:00 horas.

2° pesagem: Elhem Taynara Conceição da Silva x Nicoly Gomes Da Silva. 12:05 horas.

3° pesagem: Marcos Vinicius Rodrigues de Barros x Saimon Machado Salvador. 12:10 horas.

4° pesagem: Luana Barbosa Dias x Isabella de Carvalho Batista Gomes. 12:15 horas.

5° pesagem: Ana Karla Vaz de Moraes x Luana Diniz. 12:00 horas. 12:20 horas.

6° pesagem: Klisman Simão x David Lourenço. 12:25 horas.

7° pesagem (principal): Patrick Teixeira x Carlos Rivero. 12:30 horas. Local: Mais Shopping, Praça de Eventos – Piso Térreo

Combate – Dia 27/08

Horário: a partir das 14h

Programação: 1° combate: Ricardo Salviano Leite x Ulysses Felippe Bacetti Silva. 14:00 horas

2° combate: Elhem Taynara Conceição da Silva x Nicoly Gomes Da Silva. 14:45 horas

3° combate: Marcos Vinicius Rodrigues de Barros x Saimon Machado Salvador. 15:30 horas.

4° combate: Luana Barbosa Dias x Isabella de Carvalho Batista Gomes. 16:15 horas.

5° combate: Ana Karla Vaz de Moraes x Luana Diniz. 17:00 horas.

6° combate: Klisman Simão x David Lourenço. 18:00 horas.

7° combate (principal): Patrick Teixeira x Carlos Rivero: 19:00 horas. Local: Mais Shopping, Praça de Eventos – Piso Térreo

Sobre o Mais Shopping

O Mais Shopping localiza-se no maior polo comercial da cidade de São Paulo, com um fluxo de 1,2 milhões de pessoas por mês na região e está interligado ao metrô Largo Treze, ao terminal de ônibus Santo Amaro e próximo à estação Santo Amaro da linha 9-Esmeralda da CPTM. Com cerca de 200 operações dos mais diversos segmentos, como C&A, Poupatempo, Americanas Express, Carrefour Express, O Boticário, Smart Fit, Adidas, Kallan, Artwalk, entre outras, além de uma praça de alimentação com 23 marcas, entre elas KFC, Pizza Hut, Burger King, McDonald’s, Divino Fogão.

O shopping ainda conta com o restaurante Mania de Churrasco e Mega Cacau Show que ficam no Piso térreo. Sendo uma excelente opção de compras mora quem mora e trabalha na região. O Mais Shopping e a Cinépolis, maior rede de cinemas da América Latina, oferecem aos clientes mais de 1,1 mil lugares em oito salas de cinema de última geração no formato stadium.