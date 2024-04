Alex Pereira, o fruto mais prolífico da imensa Amazónia

O Brasil é um país de culturas. 215 milhões de pessoas carregam orgulhosamente a sua bandeira todos os dias. Uma terra de cafeicultores, samba, riquezas naturais e paraísos inimagináveis nas fantasias dos mais eloqüentes. O berço dos índios da Amazónia, esses indivíduos isolados há mais de 3.000 anos da população que decidiu seguir o curso natural do desenvolvimento da sociedade mundial. 800.000 almas aceitam o desafio de sobreviver aos desafios da grande selva, onde coexistem 305 grupos étnicos de 274 línguas diferentes. Longe do conforto do mundo moderno, estão protegidas pela herança milenar do arco e da flecha. Uma ferramenta indispensável e inegociável. Vida ou morte, nos seus domínios. As veias de Alex Pereira distribuem sangue indígena. É o produto dos pulmões do mundo. Os seus rios, as espécies inéditas e a coragem que o ser humano precisa de ter para satisfazer as necessidades obrigatórias que a evolução caprichosa nos impõe, correm a velocidades vertiginosas no corpo de "Poatan", atual campeão de pesos pesados da UFC.

Diante do desafio de encontrar uma vida melhor, os avós de Alex Pereira decidem criar seus filhos longe da selva. Os pais do campeão aprendem sob uma cultura com fortes raízes no coração da Amazónia, mas decidem esperar pela adolescência de Pereira para contar a história dos factores que fazem dele também um produto dos que sobrevivem sob a bolha milenar da selva amazónica. Uma odisseia que aprisiona e faz da pele do indivíduo uma armadura diferente. Os ingredientes mudam e, com eles, o seu carácter e mentalidade. Dois mundos diferentes.

Da garagem e do álcool à salvação da sua vida através do kickboxing.

Alex Pereira regressa ao local onde teve o seu antigo emprego | ALEX PEREIRA

A cultura dos Pataxós, a aldeia de origem dos seus antepassados, manteve-se ligada ao jovem Pereira desde então. O carioca decidiu abandonar a escola aos 12 anos para mergulhar suas aspirações no minúsculo mundo do trabalho nas favelas, onde encontrou um pequeno refúgio numa oficina mecânica, para a qual trabalhava doze horas por dia. A passagem do tempo antecipa a maturidade precoce de Pereira, assim como a idade dos indivíduos que formam seu círculo. Inevitavelmente, a má vida bate à porta do brasileiro e, depois de a abrir, um mundo de álcool e más rotinas entra na sua vida. Um litro de cachaça por dia é o que Pereira começa a consumir quando quer assimilar que é tarde demais para remediar pela própria cabeça, sem ajuda externa. Aos 16 anos, e com o objetivo de derrotar o cruel demónio do elixir proibido, o campeão decide iniciar uma relação estreita com o kickboxing, o desporto que lhe salvou a vida.

Uma disciplina que também o liga às profundezas da selva desde muito cedo. Toda a gente conhece a sua alcunha. A palavra "Poatan" aparece ao lado do seu rosto quando se quer saber o seu significado em todos os serviços de pesquisa do mundo. O verdadeiro significado desta alcunha simples é "Mãos de Pedra", assim chamada por Belocqua Wera, o treinador que acolhe o brasileiro no mundo do kickboxing. Depois de tentar a sua sorte no seu ginásio, recomendado por Wilson "Ninja" Nunes, um amigo próximo que também praticava a modalidade, o treinador descobre em Alex Pereira um diamante em bruto que está disposto a lapidar. Uma joia que, sem ele saber, também partilha a mesma linhagem: o seu novo treinador também tem origens indígenas.

Foi assim que nasceu o nome "Poatan", a união de etnias, de culturas, forja uma marca pessoal que perdura até hoje. Wera ilustrou a Pereira, de forma mais pormenorizada do que os seus pais, o que significa ser indígena. As suas danças, costumes, pinturas características, tudo sobre os segredos mais profundos do misticismo dos aborígenes da Amazónia.

O UFC, um mundo em que ela entra em busca de seu arqui-inimigo

Adesanya enfrenta Pereira em sua primeira luta | Getty Images

O mundo do kickboxing acabou por dar a Pereira a recompensa que sempre procurou: um campeão de duas divisões no Glory, a atual organização da modalidade, e um membro do Hall of Fame da empresa. Um registo de 33 vitórias e sete derrotas e duas vitórias sobre o rival de longa data Israel Adesanya. O nigeriano nascido na Nova Zelândia aproveitou uma entrevista para manifestar a sua indiferença em relação à ida do brasileiro para o UFC, depois de ter abandonado a sua modalidade no auge da carreira para se dedicar totalmente ao MMA. O então campeão de pesos-médios planeia a entrevista com uma dose de mau sangue pelo meio: "Nunca vi nenhum dos seus combates. Ninguém sabe quem raio é ele. No final da sua vida, será um avô num bar que, quando for uma lenda, dirá que me venceu uma vez".

O rastilho acende-se a um ritmo desenfreado dentro de Pereira. Deixa o conforto e a plenitude de um mundo onde é o Rei indiscutível, onde é indispensável quando se fala de kickboxing, e persegue a sua presa. Aqui não há arco e flecha. Há honra, uma exigência de respeito e um desejo de fazer correr o sangue. E o sangue corre, mais cedo ou mais tarde.

Pereira chega, mira e vence. Três lutas de UFC são suficientes para que os caminhos de dois inimigos se cruzem no maior dos palcos. Depois, "Poatan" arrasa Adesanya e rouba-lhe o bem mais precioso do neozelandês. Ele domina a fera, novamente. Desta vez no seu próprio território. Onde ele parecia invencível. O brasileiro coloca o seu cinturão de campeão dos pesos médios do UFC à volta da cintura a 12 de novembro de 2022, perante a presença incrédula dos fãs no Madison Square Garden.

No entanto, o segundo capítulo não corre como Poatan espera. Adesanya desfaz o soufflé de Pereira com um nocaute espetacular no segundo assalto, cinco meses mais tarde, e condiciona a passagem do brasileiro para os pesos-pesados. O resultado é 3-1, mas Adesanya enfia três flechas no corpo inconsciente de Pereira, o que significa mais do que apenas alívio para o novo campeão. Uma rivalidade que termina com um aperto de mão entre os dois, sem sangue ruim. Um exemplo de humildade e respeito no MMA. Empate no placar do UFC. Mas onde houve fogo, restam as cinzas.

Reafirmando o bicampeonato e gravando o legado no fogo.

Pereira conquista título dos meio-pesados | UFC

As coisas têm corrido bem no peso leve para Alex Pereira. Depois de vencer Jan Błachowicz em julho de 2023, o brasileiro enfrenta a chance de se tornar bicampeão ao disputar o título vago contra Jiří Procházka no UFC 295. O tcheco cai no gancho de esquerda mortal de Pereira e cai no chão inconsciente quando o árbitro decide interromper a luta. É uma realidade. A apenas dois anos e 366 dias de conquistar seu primeiro título mundial, Alex Pereira é bicampeão do UFC. Junta-se ao seleto clube de nomes como Conor McGregor e Daniel Cormier. O Monte Olimpo da companhia de Dana White. Um lugar privilegiado para ver a imensidão de um desporto cheio de quase campeões que dariam todos os tostões gerados nas suas carreiras para passar uma tarde ali, onde o eco de um desporto sacrificado faz cada vez menos barulho.

Agora, é tempo de apanhar a última joia do infinito. O orgulho ferido do morro do Jamahall é o chefe final de um Pereira que já travou sua mais dura batalha nas perigosas favelas. Onde o respeito é conquistado a facão e os sonhos são desfeitos pelo longo e largo precipício de uma teia de aranha que nos aprisiona, não nos deixando qualquer hipótese de subir à superfície para apanhar o mais pequeno sopro de vida. Viver ou morrer. Tudo ou nada. Como seus antepassados lutaram na ponta de uma lança, a linha entre fazer história e falhar é tênue no UFC 300. O instinto de sobrevivência, o principal aliado. A força, a compostura e a pele diferente que as suas veias amazónicas costuraram é a arma mais mortífera com que Alex Pereira pretende fazer história a 13 de abril nos ecrãs de todos os fãs das artes marciais mistas. Das profundezas da selva, para o mundo.