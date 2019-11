Shogun e St. Preux mantêm distância na encarada e confirmam combate no UFC Uberlândia

Maurício Shogun Rua e Ovince St. Preux irão protagonizar a luta principal do UFC Fight Night na madrugada deste sábado (8), em Uberlândia-MG. Os dois lutadores ficaram dentro do limite de peso da categoria dos meio-pesados - Shogun bateu 93,4kg e St. Preux, 93kg.

Shogun está totalmente recuperado de um fratura no nariz e fará sua segunda luta neste ano. No primeiro combate, Rua recebeu uma virada de Dan Henderson, no terceiro round e acabou derrotado.

Ovince já fez três lutas neste ano, no último confronto o lutador aguentou cinco round contra Ryan Bader e foi derrotado por decisão dos árbitros. Antes desta derrota, St. Preux havia engatado uma sequência de cinco vitórias consecutivas, quatro pelo UFC e uma pelo Strikeforce.

Lineker tem problemas no peso, mas evita ser multado

John Lineker irá enfrentar Ian McCall no co-main event da noite. O "Mãos de Pedra" está a um passo de conseguir a disputa de título dos pesos-mosca do UFC. Um vitória talvez o faça conseguir a disputa contra Demetrius Johnson. Lineker foi o único dos 22 atletas a não bater o peso logo de cara. Ele ficou cerca de 300 gramas acima dos 57,2kg permitidos para os moscas. Nos bastidores, no entanto, ele perdeu o que faltava em cerca de 20 minutos e evitou ser multado pela organização.

O brasileiro, que já teve problemas na pesagem em outras oportunidades, foi provocado pelo rival americano, que apontou para a tela com seu peso (57,2kg) e ainda passou a mão na barriga ao beber água de coco na frente de John.

Pesagem também teve encaradas tensas

Warlley Alves e Alan Jouban fizeram uma das melhores encaradas da pesagem. Após bater o peso, o campeão do TUF Brasil 3 usou seu tradicional estilingue para "atirar" no adversário, que fingiu desviar. Eles colaram os rostos e foram separados pelo matchmaker Joe Silva.

Outra boa encarada foi protagonizada por Leandro Buscapé e Charlie Brenneman. O paulistano entrou com uma bandeirinha do Brasil e, empolgado, foi para cima do rival. O americano sorriu e não fugiu do desafio, para o delírio do público.

Confira todos os pesos dos atletas:

UFC: Shogun x St. Preux

8 de novembro de 2014, em Uberlândia (MG)

CARD PRINCIPAL

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Maurício Shogun (93,4kg) x Ovince St. Preux (93kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Ian McCall (57,2kg) x John Lineker (57,2kg)*

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Warlley Alves (77,6kg) x Alan Jouban (77,6kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Cláudio Hannibal (77,6kg) x Leon Edwards (77,1kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Juliana Lima (52,1kg) x Nina Ansaroff (52,6kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-pena (até 66,2kg): Diego Rivas (66,2kg) x Rodolfo Rubio (65,8kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Caio Monstro (84,4kg) x Trevor Smith (84,4kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Dhiego Lima (77,1kg) x Jorge Blade (77,1kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Leandro Buscapé (70,8kg) x Charlie Brenneman (70,8kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Thomas Almeida (61,7kg) x Tim Gorman (61,2kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Wagnão Silva (77,1kg) x Colby Covington (77,1kg)

* Excedeu o limite de peso da categoria em 300g e bateu o peso na segunda tentativa