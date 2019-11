Frank Mir e Todd Duffee se enfrentam em busca de um lugar ao sol na divisão dos pesos-pesados

De um lado, um recordista em participações pelo UFC e, no passado, campeão pela organização. Do outro, um atleta em franca ascensão, que já superou diversas lesões e até mesmo a demissão do evento.

É com esse histórico que Frank Mir e Todd Duffee se encaram no UFC Fight Night 71 em San Diego, California nesta quarta-feira, 15 de julho. Conhecidos por não levarem suas lutas para as mãos dos juízes, os dois lutadores prometem uma noite de muita emoção no octógono do Valley View Casino Center. Evento terá início as 19h no horário de Brasília.

Dos 26 combates de Mir, apenas 5 foram para a decisão, enquanto em 11 confrontos, Todd nocauteou em 9 e beijou a lona em 2 oportunidades.

Após uma sequência de quatro derrotas entre os pesos-pesados, o veterano Frank Mir reencontrou o caminho das vitórias no início do ano ao levar o gigante Antônio Pezão à lona, calando a Arena Gigantinho, em Porto Alegre. Com esse resultado, o ex-campeão afastou o medo de ser dispensado pela organização e chega para o confronto com Duffee apostando no seu tradicional jiu-jitsu, que lhe rendeu os triunfos mais importantes de sua carreira e em seu poder de nocaute, definindo, inclusive, o queixo de seu adversário como "suspeito".

Ocupando o outro córner, Todd não tem tanta história no esporte quanto seu oponente, indo apenas para seu quinto combate pelo UFC. Mas, num retrospecto recente, soma 3 vitórias consecutivas, sendo as duas últimas em seu retorno ao Ultimate. E, em sua primeira aparição pela companhia bateu um recorde que perdura até hoje, o nocaute mais rápido da divisão, com apenas 7 segundos. Sem perder desde 2010, o atleta busca manter uma sequência vitoriosa e escalar alguns degraus dentro da categoria dos pesados, onde terá, contra Mir, o seu maior desafio.

No co-evento principal da noite, Josh Thomson busca espantar Tony Ferguson e, junto com ele, a má fase de uma só vez. Sorridente na pesagem, "The Punk" espera manter a alegria após o confronto. Querendo tirar o sorriso de seu oponente, Ferguson vem para a luta com 5 vitórias consecutivas e tem nesse combate a chance de elevar seu nome na divisão dos leves.

Outros quatro duelos completam o card principal do UFC Fight Night 71. Holy Holm, nome já consagrado no boxe, tenta manter-se invicta contra a faixa marrom em Jiu-Jitsu, Marion Reneau na categoria peso-galo feminino.

Os veteranos Manny Gamburyan e Scott Jorgensen se enfrentam entre os galos. Já entre os leves, Kevin Lee bate de frente com o bicampeão americano de Taekwondo James Moontasri. E, logo após as lutas preliminares,o ex-modelo Alan Jouban mede forças na divisão dos meio-médios contra Matt Dwyer.

Quatro brasileiros buscam sequência e reabilitação

No card preliminar, quatro brasileiros darão as caras na Califórnia. Para embalar, Ildemar Marajó encara Kevin Casey nos médios e Rani Yahya busca repetir a performance contra Johnny Bedford em setembro encarando o japonês Masanori Kanehara. Já tentando recuperação urgente, Jéssica bate-estaca pega Sarah Moras e o meio-médio Igor Araújo enfrenta o americano Sean Strickland.

Confira o card completo:



CARD PRINCIPAL:

Peso-pesado:Frank Mir x Todd Duffee

Peso-leve: Josh Thomson x Tony Ferguson

Peso-galo feminino: Holy Holm x Marion Reneau

Peso-galo: Manny Gamburyan x Scott Jorgensen

Peso-leve: Kevin Lee x James Moontasri

Peso-meio-médio: Alan Jouban x Matt Dwyer

CARD PRELIMINAR:

Peso-pena: Yaotzin Meza x Sam Sicilia

Peso-galo feminino: Jéssica Andrade x Sarah Moras

Peso-galo: Rani Yahya x Masanori Kanehara

Peso-meio-médio: Igor Araújo x Sean Strickland

Peso-médio: Kevin Casey x Ildemar Alcântara

Peso-meio-médio: Andrew Craig x Lyman Good

Confira a pesagem do evento: