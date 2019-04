Em noite de revanche, T.J. Dillashaw nocauteia Renan Barão no UFC on Fox 16

Depois de um ano e meio longe de seus fãs, o UFC voltou à Chicago para a segunda disputa de cinturão entre T.J. Dillashaw e Renan Barão, neste sábado, 25 de julho. Na luta principal, o campeão repetiu a bela atuação do primeiro encontro com o desafiante e com dinamismo e intensidade encerrou o combate com uma sequência de socos no rosto do brasileiro. Já no coevento principal, a veterana Miesha Tate emplacou seu quarto triunfo consecutivo contra Jessica Eye e novamente se credenciou a um duelo pelo título na categoria peso-galo feminino.

Revanche. No dicionário, palavra que define a recuperação de algo que foi perdido. No esporte, significa uma nova chance, uma redenção. Para Renan Barão, ela simbolizava mais do que isso. Após esperar mais de um ano por uma nova oportunidade, o brasileiro vinha para provar que o primeiro confronto tinha sido superado e retomar o trono na categoria peso-galo. Mas, no meio do caminho existia T.J. Dillashaw. Tratado como zebra no primeiro embate entre os dois, o wrestler americano confirmou sua soberania ao soltar jabs precisos e sequências devastadoras, como a que levou o ex-campeão à lona no quarto assalto, mantendo o cinturão na divisão dos galos.

Integrante da Team Alpha Male, T.J. ganha notoriedade ao ser o único de sua equipe a não "bater na trave", tendo em vista que seus companheiros Urijah Faber e Chad Mendes, nos últimos anos, fracassaram nas tentativas de conquistar um título do Utimate nos pesos galo e pena, respectivamente.

Desde o primeiro minuto, os dois lutadores mostraram que o ritmo do confronto seria agitado. Com uma grande variedade de golpes colocados em prática, a luta crescia em emoção a cada instante. Favorito dessa vez, o californiano mostrou novamente sua rápida movimentação com as pernas, trocas de base e socos milimétricos e potentes. Mais atento que no primeiro duelo, o potiguar também tentou usar a velocidade. Porém, parecendo sempre estar um passo a frente, o dono do título demonstrou segurança nos golpes sofridos e firmeza no ataque, cansando o desafiante e frustrando as intenções dele nos três primeiros rounds. Ofegante e já sem criatividade para surpreender Dillashaw, Barão foi diminuindo a intensidade e abrindo brechas. E, esses espaços deixados foram bem aproveitados pelo americano que por pouco não definiu a luta no final do terceiro assalto, quando Renan foi salvo pelo gongo. Já nos primeiros momentos do quarto round, a blitz do campeão foi avasssaladora e suficiente para levar a nocaute Renan Barão, ainda aos 35 segundos.

Com a vitória, T.J. vai consolidando sua supremacia numa divisão com poucos candidatos a desafiar seu título, enquanto o brasileiro amarga a sua pior fase na organização e sem perspectiva de um novo combate valendo cinturão.

Tate vence com folga na co-luta principal

No coevento principal em Chicago, a já consagrada Miesha Tate encarou a promissora Jessica Eye. Vinda de três resultados positivos, "Cupcake" buscava se recolocar no topo e desafiar mais uma vez a campeão da categoria Ronda Rousey. Do outro lado, Jessica queria encaixar uma sequência vitoriosa para elevar seu nome e também ter chances de enfrentar a dona do cinturão. Dentro do octógono, o que se viu foi uma trocação intensa liderada por Tate, fruto de seus treinos com a campeã mundial de boxe Duda Yankovich, recentemente. Logo no primeiro round, Miesha aplicou um knockdown e dali em diante desenvolveu a luta de chão na meia-guarda, aplicando cotoveladas e socos na cabeça de sua oponente, virando o assalto, após um início lento. Com um jogo em pé nitidamente melhor, a integrante da equipe Xtreme Couture continuou ditando o ritmo, levou o combate ao solo e por pouco não liquidou o confronto nos instantes finais do segundo assalto. Os cinco minutos finais da luta foram mais do mesmo, com Tate levando a vantagem no round e consequentemente na luta, obtendo uma decisão unânime favorável. Com esse desfecho, Eye dá um passo para trás na categoria enquanto Miesha volta a sonhar com o título.

Edson Barboza se recupera e fatura o prêmio de "Luta da Noite"

Edson Barboza e Paul Felder travaram um duelo de iguais na divisão dos leves. Recheado de golpes rodados, tanto com os punhos quanto com as pernas, e muita plasticidade, os dois lutadores proporiconaram um show em pé, sem levar o combate ao solo em nenhum momento dos três rounds. Dessa vez, a precisão foi que fez a diferença. Cuidadoso em suas investidas, o brasileiro acertou mais seu oponente e se esquivou corretamente da maioria dos movimentos do americano. Com o chute no abdômen bem afiado, Edson abriu o caminho para a vitória por decisão unânime e conseguiu quebrar a invencibilidade de Felder.

Após derrotas em suas últimas lutas, Takanori Gomi e Joe Lauzon buscavam a reabilitação em Chicago na categoria dos leves. Mas, apenas o americano saiu com o objetivo alcançado. Após uma série de golpes aplicados no ground and pound, Joe, por conta própria, parou de atacar seu adversário, enquanto o árbitro Herb Dean interrompia e dava números finais ao embate ainda aos 2:37 do primeiro assalto. Assim, Lauzon se recupera do tropeço contra Al Iaquinta em janeiro, enquanto o veterano e fenômeno japonês amarga mais um nocaute, após o resultado negativo contra Myles Jury em Setembro de 2014.

Resultados do card preliminar:

Tom Lawlor venceu Gian Villante por nocaute aos 0:27 do segundo round;

Jim Miller venceu Danny Catillo por decisão dividida (30-27, 29-28, 28-29);

Ben Saunders venceu Kenny Robertson por decisão dividida (29-28, 29-28, 28-29);

Bryan Caraway venceu Eddie Wineland por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28);

James Krause venceu Daron Cruickshank por finalização aos 1:27 do primeiro round;

Andrew Holbrook venceu Ramsey Nijem por decisão dividida (29-28, 29-28, 28-29);

Elizabeth Phillips venceu Jessamyn Duke por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28);

Zak Cummings venceu Dominique Steele por nocaute técnico aos 0:43 do primeiro round.